Enogastronomia: alla scoperta dei sapori siciliani

La Sicilia può essere considerata come una delle regioni più belle d’Italia, per via dei suoi scorci paesaggistici, per la sua cultura, per la sua tradizione architettonica e ovviamente per il cibo. Le eccellenze siciliane, nel settore enogastronomico, vengono riconosciute in tutto il mondo, tanto da venir esportate verso i quattro angoli del globo. Ecco perché noi, oggi, andremo alla scoperta dei sapori siciliani.

Gli anelletti al forno

Se si chiama in causa la tradizione siciliana, quella pura, e il settore della gastronomia, allora non si possono non citare i famosi anelletti al forno. Si tratta di un piatto semplice ma al tempo stesso complesso, da preparare con la massima attenzione ai dettagli, e che troviamo in ogni casa della trinacria, durante il classico pranzo domenicale coi parenti. Per preparare la ricetta degli anelletti al forno, come da tradizione, bisogna procurarsi ingredienti come il macinato di maiale, i piselli, il pangrattato, le cipolle rosse, il manzo, la salsa di pomodoro, il caciocavallo e il primo sale. Come anticipato poco sopra, la preparazione non è la più semplice in assoluto, dato che servono diversi passaggi per poter creare l’impasto. E bisogna fare molta attenzione a non scuocere la pasta.

Il falso magro

Il falso magro o falsomagro è un’altra ricetta facente parte delle tradizioni della Sicilia, e si tratta di uno dei secondi piatti più apprezzati in assoluto. Si parla di un rotolone di manzo che include al suo interno vari ingredienti, che possono cambiare in base alla ricetta e alle tradizioni di ogni zona della regione. Naturalmente il manzo resta il grande protagonista del falsomagro, insieme ad altri ingredienti come le uova sode, il caciocavallo, la mortadella, il lardo, il pecorino, le cipolle, il sedano e molto altro ancora.

Questi due piatti sicuramente vanno accompagnati da un vino in grado di risaltare i sapori di questa magnifica terra come, ad esempio, Etna Rosso “Monte Gorna”. Il vino rosso siciliano della cantina Nicosia si abbina con i primi piatti con sughi saporiti, carni alla griglia, arrosti e selvaggina. L’azienda siciliana propone una vasta gamma di prodotti in grado di richiamare odori e sapori dell’isola e su alcune piattaforme specializzate, come Tannico è possibile scoprire altri vini siciliani della cantina Nicosia. In questo modo si avrà una scelta più ampia e si potrà scegliere l’etichetta che più si adatta ai propri gusti.

La granita alla mandorla

Chi visita una città come Catania non deve assolutamente farsi sfuggire la sua mitica granita alla mandorla, che è comunque possibile reperire in tutta la Sicilia. Si tratta di un dolce incredibilmente rinfrescante e buono, da gustarsi per poter alleviare la calura che generalmente si abbatte sulla regione durante i mesi estivi. Naturalmente è possibile prepararla anche in casa, ma non raggiungerà mai il livello delle granite artigianali di Catania o della Sicilia in generale, soprattutto perché le gelatiere professionali costano un occhio della testa.

