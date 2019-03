HC Istruzioni per l’uso. Come viaggiare low cost in tutto il mondo

Per la rubrica “HC Istruzioni per l’uso, ospitiamo oggi alcuni consigli su come viaggiare low cost in tutto il mondo messi a punto dal portale Portavolantino.it.

I viaggiatori incalliti lo sanno bene: viaggiare crea dipendenza. E come potrebbe essere altrimenti? Visitare città nuove, o ammirare le meraviglie naturali del nostro pianeta in giro per l’Italia o all’estero è sicuramente un’esperienza stupenda. Purtroppo, non sempre è possibile farlo quanto vorremmo, soprattutto per motivi economici. Sapendo come fare però è possibile organizzare degli stupendi viaggi low cost, risparmiando per questo dover rinunciare a nulla di questa fantastica esperienza.

Prendersi del tempo per organizzare una vacanza al meglio è naturalmente una strategia per risparmiare andando alla ricerca del prezzo più basso, ma si può anche provare il modo opposto: approfittare delle offerte last minute. Ci sono molti siti specializzati in viaggi di questo tipo, che di solito costano anche molto meno rispetto a quelli tradizionali. Certo, ci vuole un po’ di organizzazione e velocità a preparare le valigie, ma il risparmio è assicurato.

No, non sono una leggenda metropolitana: gli errori di prezzo esistono davvero. A volte su alcuni siti può capitare di trovare biglietti aerei a prezzi scontatissimi. Non si tratta di promozioni particolari, ma di semplici errori che ogni tanto possono capitare. Se si è veloci e attenti, però, se ne può approfittare, prenotando il proprio viaggio a cifre stracciate. Da acquistare subito, senza pensarci due volte.

A volte può capitare che il cambio euro-dollaro sia particolarmente vantaggioso. In questi casi, può essere una buona idea acquistare dei dollari per poi utilizzarli per comprare viaggi via internet, o semplicemente da usare all’estero una volta partita. Con un po’ di attenzione ai tassi di cambio, e la pazienza di attendere il momento giusto, si può risparmiare molto, anche fino al 30% nei periodi più vantaggiosi.

Su internet ormai si trova di tutto, e la maggior parte delle volte a prezzi decisamente concorrenziali. La stessa cosa vale anche per i viaggi: cercando sul web si possono trovare pacchetti all inclusive che costano molto meno rispetto a quelli delle agenzie di viaggio convenzionali. I canali sono vari: ci si può affidare ai blog di appassionati che condividono offerte, oppure approfittare dei siti specializzati che in determinati periodi offrono sconti vantaggiosi. Spesso, spulciando online i volantini pubblicitari (quelli che di solito troviamo nella cassetta della posta in formato cartaceo) ci si accorge di qualche occasione particolarmente conveniente. Potrete ad esempio provare su un portale come Portavolantino, che fra l’altro è completamente gratuito. A volte ne può valere davvero la pena: ad esempio, spulciando l’anteprima del volantino Eurospin si può approfittare di ottime offerte per la Sardegna o tante altre mete italiane.

Ciò vale sia per il periodo in cui si decide di fare la vacanza sia per quando si prenota il viaggio. Naturalmente, per risparmiare la cosa migliore è prenotare in bassa stagione. Solitamente si tratta del periodo tra la fine delle vacanze natalizie e quelle di Pasqua, e fra settembre e fine novembre. Se si va all’estero, i periodi di bassa stagione potrebbero essere diverse, a seconda del clima e delle festività del posto. Inoltre prenotando il volo con il dovuto anticipo (di solito 5 settimane prima della partenza per quelli nazionali e 6 mesi per quelli internazionali) si può tagliare anche più del 10% sul costo del biglietto.