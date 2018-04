Tradizione confermata: tutti al mare. Tradizione ribaltata: più viaggi nella natura e on the road. Il 2018 conferma la voglia di vacanza degli italiani, che già si stanno organizzando (soprattutto col fai da te online) per partire durante l’estate e cambiare vita per qualche giorno. In molti seguiranno un lifestyle più rilassato, con più cibo, sesso e cura del corpo, più tempo con gli amici e attenzione al look; per molti ci sarà il tentativo di disintossicarsi dalla tecnologia e dunque vivere la vacanza con meno pc, internet, smartphone e meno tempo in solitudine.

Non tutti, ovviamente: per un 26% di vacanzieri che cerca il “tech detox” c’è infatti un 34% di “pronti a tutto” che vuole stare di più con gli amici, con un look sempre impeccabile e promette di essere iperconnesso – perché la vacanza è anche social e dunque via libera a foto, post e commenti sulla destinazione turistica scelta e sulle esperienze vissute.

Il quadro viene dal sondaggio “Le vacanze degli italiani” a cura di italiani.coop, il portale di ricerca e analisi di Coop, per Robintur. Se l’anno scorso aveva fatto un viaggio estivo l’80% della popolazione, quest’anno il numero di coloro che prevedono di partire raggiunge l’88%, segnando un +10% in proporzione sull’anno precedente e circa tre milioni e mezzo di italiani in più rispetto all’anno scorso.

Come saranno le vacanze dei connazionali? Sceglieranno il mare il 50% dei vacanzieri (ma lo scorso anno era il 54%) anche se le destinazioni immerse nella natura registrano un +13% e aumentano del 22% tipologie di viaggio quali tour, viaggi itineranti e crociera. Per gli italiani vince la voglia di novità, con 8 vacanzieri su 10 che vogliono cambiare meta con l’arrivo del caldo. Forse per questo nelle previsioni di viaggio crescono mete come Emilia Romagna, Lazio e Liguria per l’Italia e Spagna, Grecia e Croazia per l’estero. In calo invece le destinazioni più blasonate in passato come Puglia, Sardegna e Campania per il nostro Paese e Maldive, Thailandia e Egitto per chi va fuori dai confini nazionali.

Ai tempi di internet si punta molto sul fai da te. Un viaggiatore su due o ha già prenotato o pensa di farlo a breve (54%) e nove su dieci lo faranno prima di partire. Oltre 7 su dieci fanno da soli (73%) e molti prenotano viaggio e pernottamento sfruttando siti aggregatori o i siti dei vari operatori o albergatori. Ma ci sono ancora due viaggiatori su dieci (19%) che scelgono di affidarsi alle agenzie di viaggio.

E chi ha un cane e un gatto? Tre volte su dieci lo porta in vacanza, con una percentuale che si ferma al 26% per i gatti e sale al 45% per chi ha un cane in famiglia. Dei vacanzieri che posseggono un animale, evidenzia il sondaggio Coop, più di tre su dieci (32%) sono pronti a portarlo con loro e un italiano su due (55%) è disposto a pagare tra il 5 e il 30% in più rispetto al costo totale della vacanza, pur di poter avere dei servizi dedicati proprio agli amici a quattro zampe. In vacanza, prosegue il sondaggio, non manca neanche qualche fobia. Il 43% delle donne pensa che in valigia non possano mancare le medicine, per il 19% degli uomini servono le batterie portatili. Cosa vorremmo riportare a casa dalle vacanze? Oltre a souvenir (38%), cibo e bevande tipiche (33%), regali (32%), al ritorno quasi uno su tre del totale (29%) spera di riportare con sé nuove amicizie e il 7% addirittura un fidanzato o una fidanzata.

L’indagine ha costruito quattro profili comportamentali dei vacanzieri, fatti sulla base delle abitudini in vacanza. Cosa emerge? Il 34% è un vacanziero che si potrebbe definire “pronto a tutto”: vuole trascorrere più tempo con gli amici, vuole raccontare la propria avventura sui social, mostrando un look impeccabile e dedicarsi più agli amici che al relax. Uno su quattro invece può rientrare nella categoria dei vacanzieri “a tutto relax” (27%) che sceglie di mangiare un po’ di più, di dormire un po’ di più e di dedicare meno tempo ai social e a pc, internet e smartphone. Un altro 26% rientra nella categoria “tech detox”: sono persone che non cambiano abitudini con la sola eccezione della tecnologia, che cercano di sfuggire usando meno pc, smartphone e tablet. C’è poi un 13% di “pantofolai” che va in vacanza come se fosse in casa e tende a non cambiare nessuna delle proprie abitudini.

L’indagine presenta anche un focus sui prossimi ponti del 25 aprile e del primo maggio. Pensa di prendersi una breve vacanza il 35% degli italiani, di cui più di uno su quattro sceglierà città d’arte o grandi città (27%), sempre uno su quattro (26%) andrà al mare e circa uno su cinque farà visita ad amici e parenti (17%).