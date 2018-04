Milano, Londra e Parigi sono le prime tre città scelte dagli italiani per le vacanze di Pasqua. Nella classifica delle dieci città più gettonate per le vacanze legate alle festività pasquali ci sono Milano al primo posto (lo scorso anno era seconda) che scalza Londra (seconda quest’anno, era prima nel 2017) e arriva prima di Parigi, che si posiziona terza. In classifica seguono Catania e Roma, che guadagnano posizioni, mentre Barcellona si attesta in sesta posizione (lo scorso anno era terza). I dati vengono eDreams, agenzia di viaggi online, che ha diffuso le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori per Pasqua 2018.

Quest’anno Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall’Italia per la Settimana Santa. Da sottolineare la crescita di popolarità delle destinazioni italiane con Milano al primo posto nella classifica delle mete 2018 in sorpasso su Londra, prima nel 2017, le la crescita di una posizione sia per Catania che per Roma che rientrano fra le prime cinque posizioni. “La prevalenza di mete italiane nella parte alta della classifica – afferma Alexandra Koukoulian, Country Manager per l’Italia di eDreams ODIEGO – conferma un trend significativo, già apprezzato nel 2017: il Bel Paese con il suo alto patrimonio artistico, le sue bellezze paesaggistiche e il buon cibo è ancora il luogo di maggiore attrattiva per gli italiani quando scelgono la destinazione per la prima Festa di Primavera. Tale preferenza si rispecchia anche dalla top 5 dei paesi più visitati dagli italiani per la Settimana Santa 2018 dove l’Italia è al primo posto, seguita da Spagna, Francia, Regno Unito e Germania.”

Quest’anno, evidenzia eDreams, la durata media della vacanza sarà di tre giorni, col “bollino nero” delle partenze previsto per il 29 marzo.

L’Italia è in buona posizione anche nella classifica mondiale delle destinazioni per Pasqua, stilata da eDreams sulla base delle preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Sii trova infatti al secondo posto dopo la Spagna, mantenendo stabile il suo posizionamento rispetto al 2017. Se si guarda al ranking globale delle destinazioni, si trovano Roma e Milano nelle prime dieci posizioni, rispettivamente al quarto e nono posto, entrambe in salita di una posizione rispetto all’anno scorso.