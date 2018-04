Oltre dieci milioni di italiani in viaggio, quasi tutti in Italia, destinazione: località d’arte, mare, solo dietro la montagna. Il giro d’affari è in aumento e si attesta a oltre tre miliardi e mezzo di euro. La spesa media supera i 350 euro a persona. Le previsioni di Federalberghi per le vacanze di Pasqua sono all’insegna dell’ottimismo. “I risultati che abbiamo sotto gli occhi sono rassicuranti: anche per le festività della Pasqua il movimento degli italiani conferma il trend di crescita rilevato sin dall’inizio dell’anno e, più recentemente, in riferimento alle settimane bianche”, dice il presidente Federalberghi Bernabò Bocca commentando l’indagine sulle vacanze pasquali degli italiani, realizzata con il supporto dell’istituto ACS Marketing Solutions.

Sono previsioni turistiche di segno decisamente diverso rispetto a quelle diffuse, sempre oggi, da Assoturismo Confesercenti. Per Federalberghi saranno circa 10 milioni e 156 mila gli italiani in viaggio, con aumento del 2,4% rispetto alla Pasqua dello scorso anno, e con un giro di affari di 3,58 miliardi di euro, in crescita del 7,2% rispetto allo scorso anno.

Quali le destinazioni preferite? Il 90,6% degli intervistati resterà in Italia (92,8% nel 2017), mentre l’8,4% sceglierà una località estera. Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località d’arte (32,6%), il mare (26,2%), la montagna (20,8%), a seguire i laghi e le località termali.

La spesa media procapite per la vacanza sarà di 353 euro, con un ritocco al rialzo del 4,7% rispetto ai 337 euro dello scorso anno. Un terzo dei viaggiatori andrà in casa di parenti e amici (33%) mentre il 26,4% sceglierà l’albergo e a seguire i bed & breakfast (13,3%) e le case di proprietà (12,9%). In crescita la durata media della vacanza: circa 3,5 notti fuori casa, contro 3,4 nel 2017.

Rete e social giocano un ruolo importante nella scelta delle strutture ricettive. Il 58,8% degli intervistati ha prenotato o prenoterà l’alloggio in cui trascorrere le vacanze di Pasqua rivolgendosi direttamente alla struttura ricettiva (il 25,6% utilizza il sito internet della struttura, mentre il 33,2% la contatta tramite e-mail o telefono), con un aumento a doppia cifra rispetto al 36,7% registrato nel 2017. Il 53,4% degli intervistati utilizza i social media e la rete per decidere o quantomeno informarsi sull’offerta nelle diverse località, sui prezzi e sulle strutture.