Primo novembre, Coldiretti: in viaggio un italiano su cinque

Un italiano su cinque in viaggio per il super-ponte. Non solo per andare in vacanza, spesso per tornare nei paesi di origine. Un altro 24% farà ferie in città, il 55% continuerà a lavorare. A dirlo è Coldiretti sulla base di un’indagine con Ixè divulgata in occasione del ponte del primo novembre.

“Più di un italiano su cinque (21%) ha deciso di lasciare la propria casa nonostante il maltempo per mettersi in viaggio durante il ponte di Ognissanti per cogliere l’occasione per una vacanza, andare a trovare parenti e amici o fare visita ai defunti nelle città di origine – dice Coldiretti – Accanto a quanti scelgono la montagna, le città d’arte e mari esotici per il relax in molti hanno deciso di tornare nei luoghi di origine anche per onorare i propri cari in una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. A favorire chi va in viaggio – sottolinea Coldiretti – è quest’anno il fatto che il 1° novembre cade di giovedì, consentendo di poter fare un week end lungo e allungare le notti di permanenza”. Un altro 24% di italiani prenderà ferie ma resterà in città, mentre il 55% non potrà approfittare della festività e si recherà come sempre al lavoro.