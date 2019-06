Autostrade, Codacons: bene diminuire i pedaggi ma serve tavolo di confronto

Un tavolo di confronto urgente tra Autorità dei trasporti, utenti e gestori autostradali in merito al nuovo sistema tariffario per le autostrade italiane. A chiederlo il Codacons, dopo le preoccupazioni giunte da più parti circa la riforma delle tariffe.

Le novità introdotte dall’Autorità sono positive laddove prevedono, sulla carta, vantaggi per i consumatori, come la possibilità di diminuzione del costo dei pedaggi qualora le società autostradali non rispettino gli impegni presi, spiega il Codacons. “Tuttavia vogliamo vedere benefici concreti per gli utenti, e chiediamo maggiore trasparenza in merito ad alcuni aspetti della riforma che vanno approfonditi”.

“È giusto e utile che ci siano obiettivi di qualità integrati nel sistema tariffario, ma solo nella misura in cui siano orientati alla qualità realmente percepibile dai consumatori. Il rischio infatti è che il nuovo sistema tariffario possa portare ad un taglio netto alle attività di manutenzione sulla rete, proprio nel momento in cui è necessario intervenire con maggiore decisione sulla cura delle nostre autostrade per garantire maggiore sicurezza agli utenti. Altro aspetto su cui chiediamo un confronto è quello sulla riduzione dei costi dei casellanti, che potrebbe avere ripercussioni sul fronte dell’occupazione. Va chiarito poi il nodo “traffico”, per evitare una possibile crescita dei pedaggi come conseguenza delle riduzioni di traffico sulla rete”.

Per questo il Codacons chiede un incontro urgente tra Governo e concessionari, che veda anche la presenza dei rappresentanti degli utenti, affinché sia garantita trasparenza ai fruitori dei servizi autostradali anche attraverso la visione dell’istruttoria seguita dall’Autorità e dei dati tecnici delle direttive.