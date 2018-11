Linate, aeroporto chiuso ma biglietti in vendita. Codici: propone azione coordinata

L’aeroporto di Linate sarà chiuso per lavori di ristrutturazione della pista dal 27 luglio al 27 ottobre 2019. I disagi non saranno pochi per i passeggeri diretti e in partenza da Milano. Ma c’è di più: è possibile acquistare i biglietti per quel periodo. Alcune compagnie aeree, infatti, hanno venduto e continuano a proporre online i ticket ai clienti, che rischiano di andare incontro a notevoli disagi.

“I clienti non vengono informati della chiusura dell’aeroporto di Linate – dichiara il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – nemmeno del fatto che i voli saranno dirottati, in quel periodo, su Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Ci sono quindi viaggiatori che hanno acquistato o stanno per acquistare voli che non partiranno e non arriveranno mai a Linate”.

L’Associazione Codici invita chi ha acquistato un biglietto aereo per il periodo di chiusura dello scalo di Linate a contattare lo Sportello Nazionale oppure a rivolgersi allo Sportello Lombardia.

“Abbiamo proposto un’azione coordinata – afferma il Segretario Regionale di Codici Lombardia Davide Zanon – per limitare i disagi che inevitabilmente si verranno a creare, considerando che ci saranno circa 30mila voli smistati per un totale di 2 milioni di viaggiatori. Abbiamo prospettato la distribuzione di un questionario tra i passeggeri, per sapere se sono a conoscenza della prossima chiusura dello scalo e per capire cosa pensano delle soluzioni adottate durante questo periodo. Un lavoro utile per aprire un tavolo di dialogo con la società Sea, il gestore ferroviario per i treni che collegheranno la città a Malpensa, le compagnie aeree ed i consumatori. Riteniamo sia importante prepararsi per tempo ad affrontare un periodo delicato, sia per i viaggiatori che per i lavoratori”.