Cambiano le norme sul bagaglio a mano nei voli Ryaiair. Dal 15 gennaio sarà possibile portare a bordo degli aerei il bagaglio a mano, insieme a una borsa o a uno zainetto piccoli, solo se si è acquistato l’imbarco prioritario, altrimenti il trolley o la valigia a mano andranno nella stiva, gratuitamente. “Solo ai passeggeri che hanno acquistato Premium e 2 bagagli a mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus sarà consentito portare a bordo i propri bagagli a mano”, spiega Ryanair sul proprio sito internet.

Se invece non è stato acquistato Premium e 2 bagagli a mano, non è permesso portare a bordo un trolley: il bagaglio verrà registrato e sistemato nella stiva gratuitamente. La borsa piccola, ricorda la compagnia aerea, deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile anteriore. La mancata osservanza “comporterà il pagamento di una penale pari a € 50 per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo”.