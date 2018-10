Turismo, Confturismo-Piepoli: in autunno si va nelle città d’arte. Firenze e Parigi su tutte

L’estate turistica si allunga. Settembre fa il “pienone”. Mentre in vista dell’autunno un italiano su due ha intenzione di visitare una città d’arte, specialmente per una motivazione culturale (andare alla scoperta di musei, monumenti e mostre) senza trascurare la possibilità di fare shopping e di scegliere una vacanza enogastronomica. Nei prossimi tre mesi il flusso turistico più importante si dirigerà comunque verso le città d’arte, con due capitali su tutte: Firenze e Parigi. Queste le due destinazioni più ambite per un fine settimana lungo di tre notti fuori casa.

Avendo la possibilità di partire dal venerdì alla domenica, infatti, il 71% degli italiani rimarrebbe in Italia, il 29% andrebbe in qualche capitale europea. I dati vengono dall’Osservatorio Confturismo-Piepoli di settembre, che evidenzia come l’indice del viaggiatore italiano dello scorso mese abbia raggiunto quota 71, massimo annuale come per agosto e record storico per settembre. L’indice, evidenzia la ricerca, dimostra l’allungamento della stagione estiva: un livello che non si raggiungeva da oltre due anni, precisamente da luglio del 2016.

La motivazione di viaggio principale per le città d’arte (49% delle scelte) è quella legata alla visita di musei, monumenti o mostre. Le regioni più visitate rimangono Toscana, Trentino Alto-Adige, Sicilia, Lazio e Lombardia. Le città più ambite, per un eventuale weekend lungo d’arte, sono Firenze, Roma e Venezia in Italia, Parigi, Londra e Praga a in Europa. Le motivazioni nella scelta di queste regioni sono indubbiamente il patrimonio artistico e culturale, ma anche la possibilità di fare una vacanza enogastronomica. Spesa da mettere in conto? Per l’Italia un weekend lungo richiede un budget di 500 euro, che diventano 650 euro se ci si reca all’estero.