Nel 2017 ci sono state 242 rapine in banca. Rispetto all’anno precedente sono oltre il 30% in meno, oltre il 90% in meno rispetto al 2007. A dirlo è Ossif, il Centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana (Abi) in materia di sicurezza, che ha diffuso i numeri sui colpi in banca: in un anno si sono ridotti di un terzo, diminuendo del 32,8% (dalle 360 del 2016 alle 242 dello scorso anno). “La diminuzione conferma il trend positivo già registrato negli ultimi anni: dal 2007 ad oggi, infatti, gli attacchi sono crollati del 92%, (passando da 2.972 ai 242 del 2017)”, dice l’Abi.

Diminuisce anche l’indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato da 1,2 del 2016 a 0,9 del 2017. Sostiene l’Abi: “Le banche italiane investono ogni anno circa 636 milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure. Adottando misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e formando i propri dipendenti anche attraverso un’apposita Guida antirapina che recepisce i suggerimenti delle Forze dell’Ordine. Lo scorso 14 maggio l’Abi e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione, attraverso dialogo e scambio di informazioni, e contrastare in modo sempre più efficace il fenomeno criminale delle rapine in banca. In linea anche il Protocollo d’intesa Abi/ prefettura di Milano, rinnovato lo scorso 22 maggio”.