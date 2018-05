Innovazione ed economia circolare al centro di Ri-Generazioni, l’edizione 2018 del Festivalfuturo di Altroconsumo che si svolgerà dal 28 al 30 settembre a Milano. Quella di quest’anno, promette l’associazione, sarà un’edizione rinnovata nei contenuti, con un focus su innovazione, sostenibilità ed economia circolare.

L’evento sarà a ingresso gratuito e ha già ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e del ministero dell’Ambiente. I temi dell’innovazione e dell’economia circolare saranno affrontati seguendo cinque percorsi: smart agrifood, energia e ambiente, casa, mobilità e trasporti e prodotti. Gli argomenti che verranno affrontati durante la due giorni milanese saranno tantissimi, spiega Altroconsumo: dall’efficienza energetica nell’illuminazione a come ottimizzare gli sprechi in cucina, preparando un menu utilizzando avanzi e scarti di cibo. Si cercherà di capire il potenziale delle tecnologie che aiutano a dare nuova vita ai rifiuti, come organizzare un orto sul balcone e raccogliere i prodotti della terra anche in città, e quali sono le nuove tecniche di coltivazione, per ottimizzare i processi produttivi.

Nel frattempo, anche in vista di questo appuntamento, Altroconsumo diffonde i risultati di un’inchiesta condotta sulla mobilità a Torino, Milano, Roma, e Napoli, che in pieno 2018 fotografano la prevalenza dell’automobile sui mezzi pubblici. Spiega l’associazione: “Su un campione di 2200 rispondenti al questionario, il 70% dichiara di utilizzare il mezzo privato per spostarsi. Sono per l’80% lavoratori che ogni giorno compiono il tragitto casa-lavoro, più il 20% pensionati. Molti rinunciano alla bicicletta perché si sentono poco sicuri, con piste ciclabili che scarseggiano. I mezzi di trasporto pubblico non soddisfano nelle città di Roma e Napoli, dove sono bocciati metro e autobus. Milano è la città dove tram, bus, metropolitana e rete di trasporti sono più apprezzati nel loro complesso. Torino eccelle per la metro, ma il resto è da migliorare. Pochissime persone solo nei capoluoghi lombardo e piemontese affermano di utilizzare l’auto in condivisione almeno una volta a settimana, mentre a Roma i dati raccolti sono stati talmente scarsi da non essere statisticamente significativi. A Napoli non è attivo il car-sharing. Una persona su due utilizza le app di mobilità urbana almeno una volta alla settimana”.