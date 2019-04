Digital Day 2019, Europa: promuovere partecipazione delle donne al digitale

Intelligenza artificiale, digitalizzazione del patrimonio culturale, sviluppo digitale dell’agricoltura e delle aree rurali e maggiore partecipazione delle donne al digitale sono i temi che saranno affrontati dall’Europa domani al Digital Day 2019, iniziativa dedicata allo sviluppo digitale in settori chiave considerati fondamentali per l’economia e la società. Domani dunque gli Stati della Ue dovrebbero firmare tre dichiarazioni per accelerare lo sviluppo digitale in settori fondamentali. Fra questi, la necessità di rafforzare la presenza femminile nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Il Digital Day di quest’anno, annuncia una nota della Commissione europea, metterà insieme istituzioni europee, partner dell’industria, del mondo accademico e della società civile per far avanzare le cooperazione digitale su tre settori in particolare: la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, lo sviluppo di un’agricoltura intelligente e sostenibile e la partecipazione maggiore delle donne al digitale. Ha detto Andrus Ansip, Vicepresidente per il mercato unico digitale: “I nuovi impegni assunti oggi stanno consolidando gli sforzi degli Stati membri verso un’Europa digitale più competitiva e inclusiva“.

In agenda c’è la firma di tre dichiarazioni di cooperazione. Una riguarderà la costruzione di un futuro sostenibile per l’agricoltura e le aree rurali europee. “Una cooperazione rafforzata per sfruttare le tecnologie digitali può contribuire a far fronte a importanti sfide economiche, sociali, climatiche e ambientali in agricoltura e nelle zone rurali – dice la Commissione – L’agricoltura intelligente non solo contribuirà ad aumentare l’efficienza delle fattorie, ma può anche contribuire a creare posti di lavoro e crescita sostenibili e a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali”.

Altro obiettivo è quello di firmare una dichiarazione per promuovere la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, di siti e monumenti che fanno parte del patrimonio condiviso.

Importante poi l’obiettivo di una Dichiarazione di cooperazione sulla partecipazione delle donne al digitale. Le donne rappresentano il 52% della popolazione europea, ma detengono solo il 15% dei posti di lavoro legati alle ICT. Gli Stati membri, annunciano dalla Commissione, si impegneranno ad attuare una più stretta cooperazione per aumentare la visibilità e l’empowerment delle donne nell’economia digitale.

Fra i punti salienti del Digital Day 2019 ci sarà inoltre la presentazione delle linee guida per un’intelligenza artificiale affidabile da parte del gruppo di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale.