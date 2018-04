Si è celebrato oggi nella sede del CESE (Comitato economico e sociale europeo) a Bruxelles l’ECI 2018, in cui come è ormai tradizione da anni si fa il punto sulle Iniziative Cittadini Europei attivate. L’ECI Day è un iniziativa di incontro e una piattaforma sulla quale le organizzazioni dei cittadini e i vari stakeholders possono scambiarsi informazioni ed esperienze e presentare le loro attività al pubblico. Lo scorso anno c’era stata una forte pressione sulla Commissione europea da parte delle associazioni di cittadini impegnati nelle varie proposte di democrazia partecipata per una profonda revisione del Regolamento, che finora ha reso farraginosa l’organizzazione e il lancio delle ICE.

La Commissione europea finalmente ha proposto un nuovo regolamento nel settembre 2017. Delle nuove regole, che pur essendo migliorative non soddisfano totalmente, si è parlato oggi al CESE, alla presenza del primo vicepresidente Frans Timmermans, il Trio Ministri del Consiglio da Estonia, Bulgaria e Austria, l’eurodeputato György Schöpflin e ombudsman Emily O’Reilly. La giornata è stata aperta dal presidente uscente del CESE George Dassis e a metà giornata è intervenuto anche il prossimo presidente (sarà eletto la prossima settimana), l’italiano Luca Jahier.

Ciò significa che l’Iniziativa dei Cittadini Europei conosce ora un periodo molto animato durante il quale essa si ridefinisce e si rimodella.

Una semplificazione delle procedure di registrazione delle iniziative e la messa a disposizione di differenti tipologie di assistenza contribuiranno ad accrescere l’interesse dei cittadini per questo strumento? Quali forme dovranno assumere i nuovi ruoli attribuiti a ciascuno degli attori istituzionali e della società civile per rinforzare la portata politica delle iniziative?

La Giornata di oggi ha rappresentato un’occasione di discussione di queste priorità. Inoltre, il tema “Lavoriamo insieme” che è stato scelto per la Giornata porta a mettere in evidenza il valore della cooperazione e della responsabilità comune nella promozione della cittadinanza attiva.

Domani daremo un ampio resoconto degli interventi della giornata.