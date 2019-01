Energia: commissario Arera Clara Poletti eletta alla presidenza Agenzia Acer

Clara Poletti, componente del Collegio dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è stata nominata per l’Italia Presidente del Comitato dei regolatori di ACER, l’Agenzia europea per la cooperazione delle Autorità nazionali dell’energia, istituita nell’ambito del Terzo pacchetto energia.

Lo annuncia una nota stampa dell’Autorità, che spiega: “La nomina, per la prima volta dall’istituzione dell’Agenzia nel 2011 conferita a una donna, conferma il ruolo rilevante di Arera e del sistema italiano nella regolazione dei settori energetici in Europa. La designazione è avvenuta nel corso della 80° riunione del Comitato dei regolatori, tenutasi oggi a Bruxelles, in cui sono rappresentati le Autorità nazionali dell’energia dei 28 Stati Membri dell’Unione. La carica assume particolare rilevanza in quanto avviene in concomitanza con la recente approvazione del Clean Energy Package, che introduce nuove misure per rendere maggiormente competitiva l’Unione Europea nella transizione energetica e a ridisegnare il profilo del mercato elettrico europeo”.