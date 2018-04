L’avvocato Massimo Melpignano è stato nominato responsabile del settore banca e finanza dell’associazione Konsumer Italia. Il noto cassazionista ha ottenuto dalla presidenza le deleghe per il settore banca e finanze, di cui è stato nominato Responsabile nazionale insieme al ruolo di coordinatore nazionale della rete dei professionisti . “Oggi la vera sfida del consumerismo – dice Melpignano – è occupare un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni condivise per il bene della collettività”.

“Docente, mediatore e avvocato cassazionista, Massimo Melpignano è stato consulente del comune di Bari per le politiche dei consumatori e mediazione e da sempre ha esercitato la sua professione perseguendo fini sociali, con l’intento di facilitare la comprensione di tematiche complesse (come la finanza e le banche) ad una platea quanto più vasta possibile – informa una nota stampa di Konsumer – Per 4 anni a Mi Manda Rai Tre ha curato una rubrica di divulgazione finanziaria ed ha pubblicato volumi sul rapporto con il denaro ed il risparmio. Dopo anni di battaglie presso i tribunali di tutta Italia per la tutela dei diritti dei consumatori e dei clienti delle banche, l’avvocato Melpignano si è avvicinato a Konsumer con l’entusiasmo e la voglia di creare valore e mettere in campo la propria esperienza per nuovi progetti”.

“Ho sempre creduto al ruolo che le associazioni di tutela dei consumatori possono svolgere per generare la crescita consapevole del cittadino nonché per ampliare il dialogo con le controparti – dichiara Melpignano, neo responsabile nazionale settori banche e finanza di Konsumer – Oggi la vera sfida del consumerismo è occupare un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni condivise per il bene della collettività. Ho trovato questi stessi valori in Konsumer Italia e sono onorato di entrare a fare parte di questa grande e bella famiglia. Ringrazio i dirigenti nazionali ed il presidente Fabrizio Premuti per avermi voluto schierare in prima linea per l’affermazione di questi valori”.