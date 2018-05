In vista della liberalizzazione del mercato dell’energia nasce “Accendi luce & gas Coop”. Da questo mese Coop entra nel mercato dell’energia con il nuovo marchio, che debutta con una offerta multicanale e online, telefonica e in oltre 300 punti vendita, con l’obiettivo di dare un servizio “semplice, chiaro e al giusto prezzo”.

In vista della liberalizzazione del mercato tutelato di luce e gas, a maggio Luce&gas èCoop cambia nome e diventa Accendi luce & gas Coop, presentandosi con un nuovo logo e un’offerta multicanale innovativa. Accendi fa capo a Alleanza luce & gas, la società per azioni nata nel 2014 e controllata da Coop Alleanza 3.0. Con il nuovo marchio la Coop, si legge in una nota, “punta ad offrire la sicurezza, la convenienza e la qualità della cooperazione dei consumatori anche nell’acquisto dell’energia elettrica, portando la bolletta “nel carrello” di almeno 400 mila soci e clienti nei prossimi tre anni”. Il nuovo Piano industriale di Accendi per il triennio 2018-2021 prevede investimenti per 22 milioni di euro nella digitalizzazione dei processi, lo sviluppo della rete commerciale, il marketing e la comunicazione.

All’orizzonte c’è il nuovo mercato dell’energia, che sarà liberalizzato a partire da luglio 2019, quando finirà la tariffa tutelata e oltre venti milioni di consumatori dovranno scegliere a quale fornitore di energia affidarsi. Per una cifra consistente: in Italia la spesa energetica delle famiglie è pari al 5% del reddito medio, circa 1.300 euro all’anno tra luce e gas. Occorrerà dunque destreggiarsi tra proposte, tariffe, bollette e contratti non sempre trasparenti e vantaggiosi. “Accendi è il fornitore di energia che è qui per chiarire – sottolinea Antonio Cerulli, presidente della società – un nuovo punto di riferimento per tutti i consumatori, per informare e supportare chi cerca un servizio semplice e vicino, un fornitore che risolve invece di complicare, che offre informazioni corrette e soluzioni su misura, permettendo di acquistare energia al giusto prezzo, con la convenienza e la sicurezza Coop”. La società punta a servire almeno 400 mila clienti in tutta Italia, soci Coop e consumatori, passando da 70 mila a 620 mila contatori di luce e gas serviti.