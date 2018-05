Un terzo dei consumatori non sa quanto spende davvero in elettricità e gas. Oltre la metà non sa che dal 1° luglio 2019 ci sarà il passaggio al mercato libero dell’energia. L’80% non sa in quale mercato dell’energia si trovi. Questo il contesto nel quale le associazioni dei consumatori Codici, Aiace, AECI e Primo Consumo hanno siglato un accordo per la creazione di un Gruppo di acquisto di energia a tutela del consumatore. “Si tratta di una rete di protezione al fine di tutelare i consumatori dal rischio speculazioni”, afferma Codici. Il timore è che il passaggio al mercato libero dell’energia si accompagni a nuovi rischi per i consumatori in termini di pratiche scorrette e contratti non richiesti.

Da un questionario promosso da Codici emerge, spiega l’associazione, che solo il 30% dei clienti è a conoscenza della fine della tutela e quasi un terzo del campione sostanzialmente non sa quanto spende di elettricità e gas. La maggior parte delle persone non sa quanto costa un kWh o non è a conoscenza dei propri consumi. Ben l’80% degli utenti non sa in quale mercato dell’energia si trova, il 70% non sa quali siano le differenze tra mercato libero e tutelato, il 55% non sa che il 1° luglio 2019 ci sarà il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero e l’81% dei rispondenti si sente spaesato nel dover scegliere tra più di 500 operatori esistenti sul mercato. “Con lo scenario che si prospetta – afferma Codici – solo l’unione delle associazioni in un gruppo di acquisto può rappresentare una soluzione per il consumatore di energia e gas contro le pratiche commerciali scorrette e i contratti non richiesti, o nei confronti di tutte quelle modalità attraverso cui verranno proposte offerte sconvenienti, con il preciso intento di accompagnare in piena trasparenza e garanzia il consumatore verso il mercato libero”.