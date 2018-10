StavoltaVoto, Parlamento Ue: il 27 ottobre il lancio della campagna per le europee

#StavoltaVoto, la campagna del Parlamento europeo per le elezioni di maggio 2019 parte ufficialmente sabato 27 ottobre con un evento alla Festa del Cinema di Roma che vedrà coinvolti dalle 11:00 fino alle 18:00 presso lo Spazio Stampa del Villaggio del Cinema personaggi del mondo dello spettacolo, artisti e loro, i volontari, vera e propria anima della campagna.

Con #StavoltaVoto, il Parlamento europeo ha deciso di puntare sui giovani chiedendo loro di trasformarsi in attivisti del voto. L’obiettivo di ognuno di questi volontari è quello di reclutare più persone possibile che si impegnino a recarsi alle urne a maggio in un suffragio chiave per il futuro della UE.

Alcuni di questi volontari saranno presenti sabato alla conferenza stampa per raccontare la propria esperienza di ‘reclutatori’ per l’Europa. Con loro la Responsabile dell’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia, Valeria Fiore, spiegherà gli obiettivi ed i tempi della campagna che si svilupperà su tutto il territorio della UE. All’evento, moderato da Mimma Nocelli, regista e produttrice cinematografica, e dalla giornalista Rai Eva Giovannini, parteciperanno anche esponenti del mondo del cinema, come i registi Giuliano Montaldo e Andrea De Sica.

La scelta della Festa del Cinema non è casuale, il Parlamento UE vuole infatti ribadire la propria presenza all’interno di uno spazio e di un linguaggio culturale in cui si impegna da anni: il cinema.

Il 14 novembre a Strasburgo verrà annunciato il vincitore dell’edizione 2018 del Premio Lux, l’evento di sabato 27 si pone quindi come occasione per tracciare un bilancio del Premio e per illustrare il programma dei Lux Film Days in Italia con le proiezioni dei film finalisti, sul grande schermo a Bologna, Milano, Roma, Torino e Venezia a partire dal 8 novembre.

Al termine della conferenza stampa, il fumettista Sergio Carpinteri traccerà le prime linee di un big draw, un grande disegno collettivo sull’Europa aperto al contributo dei volontari, attori, registi e di tutti coloro che vorranno passare sabato nello spazio del Parlamento europeo alla Festa del Cinema.