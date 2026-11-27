Il Centro Studi IRCAF aps, nell’ambito del progetto annuale “Seminare Futuro”, organizza il convegno “CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA: nuove sfide, territori e strategie tra cittadinanza, volontariato e politiche pubbliche“, il 10 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00.

Si tratta di un fenomeno che riguarda la capacità di riscaldare, rinfrescare, illuminare l’abitazione e la gestione efficiente degli elettrodomestici. Coinvolge il 9,2% della popolazione europea e l’8,6% di quella italiana.

In particolare, in Italia la situazione è peggiorata negli anni. Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio italiano sulla povertà energetica a dicembre 2025, il fenomeno in Italia riguarda strutturalmente oltre 2 milioni di famiglie, affligge soprattutto i nuclei familiari con minori e quelli stranieri. Riguarda il 9,1% del totale delle famiglie nel 2024, con una concentrazione maggiore nelle periferie e nei piccoli centri, fra le famiglie di stranieri e le famiglie con minori.

La povertà energetica colpisce 1 milione e 100 mila bambini in Italia e le famiglie con bambini in povertà energetica sono oltre una su 10.

Il programma del convegno

Durante il convegno Istituzioni e Autorità locali e nazionali, rappresentanti dell’Associazionismo, del Volontariato e della Cooperazione, Imprese del settore energetico, si confronteranno sulle politiche nazionali di contrasto alla povertà energetica, sulla loro operatività nei territori, sul ruolo del Terzo Settore e delle Imprese multiutility.

Sarà possibile assistere al convegno in presenza e online.

In presenza: a Modena, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101, previa iscrizione al seguente link: https://forms.cloud.microsoft/r/ERwsV9VCNv?origin=lprLink

In streaming sul canale Youtube di IRCAF a.p.s.

Quando e dove

10 dicembre

In presenza: a Modena, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101

In streaming sul canale Youtube di IRCAF a.p.s.

About The Author

Redazione Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela. See author's posts

What do you feel about this? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry