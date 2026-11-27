10 dicembre, “Contro la povertà energetica”: il convegno del Centro Studi IRCAF aps
Istituzioni e Autorità locali e nazionali, rappresentanti dell’Associazionismo, del Volontariato e della Cooperazione, Imprese del settore energetico, si confrontano sulle politiche nazionali di contrasto alla povertà energetica
Il Centro Studi IRCAF aps, nell’ambito del progetto annuale “Seminare Futuro”, organizza il convegno “CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA: nuove sfide, territori e strategie tra cittadinanza, volontariato e politiche pubbliche“, il 10 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00.
Si tratta di un fenomeno che riguarda la capacità di riscaldare, rinfrescare, illuminare l’abitazione e la gestione efficiente degli elettrodomestici. Coinvolge il 9,2% della popolazione europea e l’8,6% di quella italiana.
In particolare, in Italia la situazione è peggiorata negli anni. Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio italiano sulla povertà energetica a dicembre 2025, il fenomeno in Italia riguarda strutturalmente oltre 2 milioni di famiglie, affligge soprattutto i nuclei familiari con minori e quelli stranieri. Riguarda il 9,1% del totale delle famiglie nel 2024, con una concentrazione maggiore nelle periferie e nei piccoli centri, fra le famiglie di stranieri e le famiglie con minori.
La povertà energetica colpisce 1 milione e 100 mila bambini in Italia e le famiglie con bambini in povertà energetica sono oltre una su 10.
Il programma del convegno
Durante il convegno Istituzioni e Autorità locali e nazionali, rappresentanti dell’Associazionismo, del Volontariato e della Cooperazione, Imprese del settore energetico, si confronteranno sulle politiche nazionali di contrasto alla povertà energetica, sulla loro operatività nei territori, sul ruolo del Terzo Settore e delle Imprese multiutility.
Sarà possibile assistere al convegno in presenza e online.
In presenza: a Modena, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101, previa iscrizione al seguente link: https://forms.cloud.microsoft/r/ERwsV9VCNv?origin=lprLink
In streaming sul canale Youtube di IRCAF a.p.s.
Quando e dove
10 dicembre
In presenza: a Modena, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101
In streaming sul canale Youtube di IRCAF a.p.s.