L’acquisto online di prodotti estetici e cosmetici professionali è in costante crescita ma, come in ogni mercato digitale, non tutti gli e-commerce offrono le stesse garanzie

L’acquisto online di prodotti estetici e cosmetici professionali è in costante crescita, sia tra i consumatori finali che tra i professionisti del settore beauty. Ma come in ogni mercato digitale, non tutti gli e-commerce offrono le stesse garanzie. Ecco cosa verificare prima di effettuare un ordine e quali sono i diritti che tutelano chi compra online.

I diritti fondamentali dell’acquirente online

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) tutela chi acquista a distanza con una serie di garanzie specifiche. La più importante è il diritto di recesso: entro 14 giorni dalla ricezione della merce, il consumatore può restituire il prodotto senza dover fornire motivazioni, ottenendo il rimborso completo. Questo diritto si applica a tutti gli acquisti effettuati a distanza, salvo alcune eccezioni legate a prodotti personalizzati o sigillati per ragioni igieniche che siano stati aperti dopo la consegna.

Inoltre, il venditore è obbligato a fornire informazioni chiare e complete su: identità dell’azienda (ragione sociale, partita IVA, sede), prezzo totale comprensivo di IVA e spese di spedizione, tempi di consegna previsti, modalità di pagamento accettate e procedura per esercitare il diritto di recesso. L’assenza di queste informazioni è già un segnale d’allarme.

I cinque indicatori di un e-commerce affidabile

Primo: la presenza di dati aziendali completi e verificabili. Ragione sociale, partita IVA consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sede legale, contatti reali con numero di telefono e email. Un e-commerce serio pubblica queste informazioni in modo chiaro, solitamente nel footer del sito o nella pagina dedicata.

Secondo: la sicurezza del sito. La presenza del protocollo HTTPS, riconoscibile dal lucchetto nella barra degli indirizzi del browser, garantisce che i dati trasmessi durante il pagamento siano crittografati. Nessun acquisto va effettuato su siti privi di questa protezione fondamentale.

Terzo: le recensioni verificate. Le piattaforme di recensioni certificate come Feedaty raccolgono feedback autentici di acquirenti reali, offrendo un quadro trasparente della qualità del servizio. Portali specializzati nel beauty professionale come Ebranditalia , ad esempio, sono un e-commerce affidabile prodotti estetica con oltre 15.000 recensioni certificate e una media di 4,8 su 5, a dimostrazione che la trasparenza costruisce fiducia.

Quarto: la politica di reso chiara e accessibile. I tempi, le modalità e le eventuali spese a carico del consumatore devono essere esplicitate prima dell’acquisto. Quinto: la varietà dei metodi di pagamento, inclusa la possibilità di pagare in contrassegno, che offre una sicurezza in più per chi non si fida dei pagamenti anticipati.

Cosmetici online: le verifiche specifiche da fare

Per i prodotti cosmetici, è importante verificare che il sito riporti l’elenco completo degli ingredienti (INCI) per ogni prodotto, la data di scadenza o il PAO (Period After Opening), e che i prodotti siano conformi al Regolamento Europeo 1223/2009 sui cosmetici . I prodotti Made in Italy offrono generalmente una garanzia in più, essendo soggetti ai controlli delle autorità sanitarie italiane ed europee.

Cosa fare in caso di problemi

Se il prodotto ricevuto è difettoso, diverso da quello ordinato o non conforme alla descrizione, il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso. Il primo passo è sempre contattare il servizio clienti del venditore, documentando il problema con foto e comunicazioni scritte. In caso di mancata risposta entro un tempo ragionevole, è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori o utilizzare la piattaforma ODR dell’Unione Europea per la risoluzione alternativa delle controversie online.