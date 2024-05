Acquisto auto usata: suggerimenti utili

Acquistare un’auto usata può essere piuttosto vantaggioso. Ad esempio, permette di accedere a modelli di fascia superiore a un prezzo più basso rispetto alle auto nuove.

Tuttavia, è fondamentale eseguire dei controlli accurati prima di procedere all’acquisto, al fine di verificare il buono stato della carrozzeria e della parte meccanica della vettura ed evitare problematiche. Inoltre, è anche necessario controllare i documenti, per accertarsi che sia tutto in regola secondo le normative.

Ad ogni modo, se si è alla ricerca di auto usate è importante rivolgersi ad una concessionaria seria e con molta esperienza, come ad esempio Romana Auto , che consente di acquistare in sicurezza.

Il motore

Il motore è la parte principale del veicolo. Per questo motivo, è fondamentale che sia ben funzionante e senza difetti. Per controllarlo, occorre soprattutto osservare le spie che riguardano il motore, come quella relativa all’iniezione oppure alla temperatura.

Tra gli altri elementi da osservare con attenzione ci sono il colore dell’olio motore, i rumori “strani” (che potrebbero significare problematiche ai cuscinetti o alla distribuzione) e lo stato del propulsore. In altre parole, quando si è alla ricerca di auto usate nel Lazio , o in qualsiasi altra località, è bene prestare molta attenzione allo stato del motore, visto che è una parte complessa e costosa da riparare in caso di guasti e malfunzionamenti.

La frizione e la trasmissione

In caso di auto con cambio manuale, bisogna controllare anche la frizione, poiché si tratta di una delle parti più a rischio malfunzionamenti, specialmente se la vettura ha più di 50.000 km. Per controllare se la frizione è usurata, i segni sono molteplici: il pedale pesante, gli strattoni durante la partenza oppure dei rumori insoliti quando si cambia marcia.

La sostituzione della frizione può comportare costi significativi, mediamente tra 300 e 500 euro per un’auto di dimensioni medie, e per questa ragione la verifica delle sue condizioni è necessaria prima di acquistare un’auto usata.

L’impianto frenante

Tra i principali elementi dell’auto da controllare prima di effettuare l’acquisto di un’auto usata c’è l’impianto frenante. Infatti, è fondamentale che le pastiglie ed i dischi siano in condizioni ottimali, per garantire la sicurezza durante la circolazione. Bisogna effettuare sia un controllo visivo che un test su strada.

È bene sapere che le pastiglie possono essere sostituite senza spendere cifre elevate, ma i dischi richiedono una spesa piuttosto importante, pertanto in caso di malfunzionamenti è necessario valutare con attenzione se vale la pena acquistare quell’auto.

I documenti

Come già detto, oltre ai controlli meccanici, è cruciale effettuare anche una verifica della documentazione, per comprendere se il precedente proprietario ha adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi. Il controllo delle revisioni e dei tagliandi può essere fatto sul portale dell’Automobilista, semplicemente inserendo la targa dal veicolo che si ha intenzione di acquistare.

Inoltre, è necessario fare una verifica sul Documento Unico di Circolazione, oppure il certificato di proprietà e la carta di circolazione, per scoprire se l’auto è in regola con le revisioni obbligatorie. Altri controlli da effettuare riguardano il pagamento del bollo auto, la presenza di accessori e la conformità del numero del telaio e della targa secondo quanto riportato sui documenti dell’automobile.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!