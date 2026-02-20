Bevande alcoliche, Antitrust multa società Bernabei per pratica commerciale scorretta

L’Antititrust sanziona per 400 mila euro Bernabei e Bernabei Liquori per pratica commerciale scorretta: hanno diffuso “comunicazioni ingannevoli e omissive” sui prezzi promozionali di bevande alcoliche

L’Antitrust ha multato per 400 mila euro Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che “le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione”.

L’Antitrust spiega che “vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta. Inoltre, è stata accertata l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi “pieni” e/o di “listino” (presentati come “barrati” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali”.