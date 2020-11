Black Friday, i consigli di Federconsumatori per evitare le truffe

Il Black Friday è alle porte e, ormai da settimane, online come nei negozi tradizionali (laddove è possibile), ci si prepara a tale giornata. Gli sconti, infatti, partono già dai giorni precedenti il 29 novembre, e proseguono per tutto il weekend, fino ad arrivare al Cyber Monday, ossia il lunedì dedicato agli sconti sui prodotti di elettronica.

In piena pandemia l’andamento delle vendite sarà inevitabilmente condizionato dalla necessità di contenere i contagi, soprattutto nelle zone rosse, dove, anche se molte attività commerciali restano aperte, ci si dovrebbe spostare solo per esigenze primarie. Per questo motivo la maggior parte dei cittadini opterà per gli acquisti online.

Black Friday, il 52% dei consumatori sceglierà gli acquisti online

Secondo l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori il 41% delle famiglie intende approfittare anche quest’anno degli sconti, ma di queste ben il 52% lo farà online.

Tra i prodotti più acquistati vi sono gli articoli di elettronica, soprattutto i dispositivi e gli accessori utili ai fini dello smart working e della didattica a distanza. Seguono a distanza molto ravvicinata videogame e consolle. New entry degna di nota, nella classifica dei prodotti più gettonati, i dispositivi utili a proteggersi dal coronavirus: stock di mascherine, prodotti e piccoli elettrodomestici per l’igienizzazione.

I regali di Natale si acquistano in anticipo

Inoltre il 56% dei cittadini approfitterà degli sconti per acquistare i regali di Natale. Secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori la spesa media a famiglia in occasione del Black Friday registrerà un piccolo incremento, attestandosi a circa 176 Euro.

L’evento genererà un giro d’affari complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro, registrando un incremento del +14% rispetto al 2018.

Black Friday, i consigli di Federconsumatori per acquisti in sicurezza

Il Black Friday – osserva Federconsumatori – non è solo sconti e occasioni, ma può nascondere numerose insidie. E sono proprio gli acquisti online a riservare il maggior numero di rischi. Per questo motivo – raccomanda l’associazione – è utile tenere a mente, prima e al momento dell’acquisto, alcune accortezze utili ad evitare truffe e inconvenienti.

– Verificare i dati della società titolare dell’attività commerciale

– Controllare il metodo di pagamento

– Verificare le modalità di recesso

– Fare attenzione alle recensioni del prodotto

– Fare attenzione alla Privacy al momento dell’acquisto

– Diffidare degli sconti eccessivi

– Attenzione ai prodotti contraffatti

– Ogni televisore deve disporre dello standard tecnico DVB-T2 con HEVC; verificare questa caratteristica.

– Fare attenzione all’etichetta energetica, obbligatoria per alcuni prodotti

– Diffidare da formule di marketing piramidali “Invita un amico”