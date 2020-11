Black Friday, il 70% dei consumatori anticipa l’acquisto dei regali di Natale

Cresce in Italia il numero di consumatori (61%) che ha intenzione di fare acquisti durante il Black Friday, tanti approfittano delle promozioni di questi giorni per anticipare le spese di Natale. Tra i prodotti più gettonati giocattoli, abbigliamento e libri, ma si posizionano bene anche i prodotti beauty, l’eno-gastronomia e i prodotti Tech.

E’ quanto emerso dallo studio più recente effettuato da GfK, che rileva le aspettative, i desideri e i comportamenti reali di acquisto degli italiani prima e dopo il Black Friday.

Black Friday, si anticipano i regali di Natale

Dall’indagine emerge, in particolare, che negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato a vivere il Black Friday come un’occasione per anticipare gli acquisti di Natale. Un trend che risulta in crescita anche quest’anno e che riguarda, infatti, il 70% degli intervistati.

Ma quali regali metteranno nel carrello i consumatori? Tra le oltre 30 categorie di prodotto indagate da GfK, un grande classico al primo posto tra i prodotti che verranno acquistati durante il Black Friday per i regali di Natale: i giocattoli.

Al secondo posto ci sono, a pari merito, l’abbigliamento (compreso quello sportivo) e i libri. Seguono in classifica i prodotti cosmetici e bellezza e i quelli enologici e gastronomici di qualità.

Nella Top Ten dei prodotti che i consumatori hanno in mente di acquistare rientrano anche i cofanetti regali e le smartbox, i videogiochi e i dispositivi personali portatili.

Spazio alla tecnologia

Infine, troviamo in classifica anche i prodotti IT, come PC, tablet e accessori.

“Un dato che – osserva Gfk – conferma la tendenza a rendere le proprie case sempre più tecnologiche, per poter gestire le nuove esigenze di studio e lavoro da casa emerse nel corso dell’anno”.