Capi in lino: la tendenza dell’estate 2024

Con l’arrivo dell’estate, i capi pesanti salutano i guardaroba e lasciano il posto a quelli più leggeri e traspiranti in lino.

Tessuto ideale per i look casual e casual chic, si adatta alla perfezione anche all’ufficio, alle cerimonie e ai contesti più formali, come le riunioni di lavoro. In commercio è infatti possibile trovare capi in lino di diversa fattura e dal taglio ora più sportivo e streetwear, ora più elegante e quiet luxury.

Se desideri arricchire subito il tuo look da città o da spiaggia con indumenti alla moda realizzati con questo materiale, scopri i pantaloni in lino Estasi Fashion con coulisse, elastico o bottoni, anche in versione cargo, nonché tutti gli altri capi in lino disponibili nel negozio online. Se poi vuoi scoprire quali sono i capi irrinunciabili e come abbinarli, continua a leggere questo articolo.

I pregi del lino

Da sempre ampiamente utilizzato durante la stagione estiva, ma divenuto proprio quest’anno un vero must have del guardaroba degli uomini più attenti alla moda, il lino è un tessuto naturale ed ecologico, caratteristiche che lo rendono di tendenza e al passo con i tempi.

Una delle sue caratteristiche più apprezzate riguarda l’elevato livello di traspirazione, il quale lo rende perfetto anche per le giornate più calde, durante le quali aiuta a mantenere il corpo fresco e a tenere sotto controllo la sudorazione. Oltre a questo, il suo aspetto naturalmente stropicciato e il fatto che, se lavato e steso nel modo corretto, non necessita di stiratura e può essere immediatamente indossato, lo rendono un vero caposaldo dell’estate.

Capi in lino: quali sono i must have del momento

Andiamo ora a scoprire quali sono i capi in lino che non devono assolutamente mancare nel guardaroba dell’uomo alla moda.

Al primo posto spiccano i pantaloni, morbidi e dal taglio dritto, lunghi fino alla caviglia o oltre, a coprire parte della scarpa. Tra i modelli di maggiore tendenza, i cargo con ampie tasche e colori neutri o militari, e quelli con cordino in vita, comodi e freschi, perfetti anche nelle versioni più colorate o arricchite con motivi etnici. Chi desidera indossare i pantaloni in lino per recarsi in ufficio o a un incontro importante, può scegliere i modelli chino dal taglio classico.

Accanto ai pantaloni, si collocano le camicie in lino, a maniche lunghe – ideali per le serate più fresche o le occasioni formali – o corte, e le giacche dalle linee morbide, ma dal taglio classico. Per finire, non mancano gilet e cravatte, perfetti per completare con un tocco personale qualsiasi tipo di outfit.

Come abbinarli

Abbinare capi in lino non è certo difficile. Chi desidera sfoggiare un look sportivo, può indossare un pantalone con coulisse con una semplice t-shirt bianca e un paio di sneakers in tinta, mentre per un look casual chic ottimo l’abbinamento tra pantalone con risvolto e polo o camicia, anch’essa in lino, e mocassini o sneakers.

In ufficio meglio optare per giacca e pantaloni chino in lino dello stesso colore abbinati a mocassini, camicia o t-shirt. Se la situazione è un po’ più formale, è preferibile puntare su completi in lino di colore scuro e completarli con una cravatta in tinta.

