Carburanti, nuovi rialzi. Consumatori: stangata estiva

Arrivano nuovi rialzi sui listini dei carburanti. Il gasolio è a 1,935 euro al litro al self service e supera i 2 euro al litro in autostrada, la benzina costa 1,852 euro al litro (1,940 euro in autostrada)

Nuovi rialzi sui listini dei carburanti questa mattina. Salgono infatti i prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina self service supera 1,8 euro al litro, il gasolio arriva a 1,935 euro al litro e in autostrada supera i 2 euro.

“In soli 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito in Italia di 5,3 centesimi di euro, mentre la benzina è rincarata di 4,9 centesimi, determinando una maggiore spesa da +2,65 euro su un pieno di diesel, +2,45 euro per un pieno di benzina – calcola il Codacons – Un trend al rialzo su cui pesa lo stop al taglio delle accise scaduto lo scorso 3 luglio, e che sta determinando incrementi generalizzati dei listini ai distributori”.

Benzina e gasolio, stangata per chi viaggia

Secondo le rilevazioni odierne di Staffetta Quotidiana, arrivano dunque i rialzi. “Se le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli antecedenti l’attacco di Usa e Israele all’Iran, a fine febbraio, quelle di benzina e gasolio sono ancora ben al di sopra: la crisi è tutt’altro che rientrata”.

Questa mattina, 7 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,852 €/l per la benzina (+8 millesimi rispetto a ieri), 1,935 €/l per il gasolio (+10), 0,760 €/l per il Gpl (-2) e 1,554 €/kg per il metano (invariato).

In autostrada il prezzo medio self è di 1,940 €/l per la benzina (+2), 2,012 €/l per il gasolio (+4), 0,885 €/l per il Gpl (+1) e 1,585 €/kg per il metano (invariato)

Sono aumenti, sottolinea il Codacons, che arrivano insieme alle partenze estive e determineranno una stangata per chi si sposta in auto.

“Le buone intenzioni scaturite dagli sconti sulle accise, sono già diventate un vecchio ricordo”, commenta la presidente Adoc Anna Rea.

“Come Adoc è da molto tempo che esprimiamo preoccupazione per la continua crescita dei beni energetici regolamentati (balzati da +5,6% a +9,3%), per la tenuta di quelli non regolamentati (+12,9%). Ma nonostante la distensione internazionale e l’accordo globale siglato per lo Stretto di Hormuz, che ci auguriamo duri nel tempo, i prezzi al consumo calano così poco all’atto pratico. A fronte anche di numeri inflattivi molto tiepidi e un clima torrido che impone consumi di energia più alti le famiglie stentano sempre ad arrivare a fine mese, non si agisce”. L’associazione annuncia che intensificherà l’impegno e la vigilanza all’interno della Commissione Allerta Prezzi.

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