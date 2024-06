Casa al mare: incrementi fino al 67% per una vista fronte spiaggia

Con l’estate ormai alle porte, la voglia di trascorrere le vacanze in una delle splendide località balneari italiane cresce sempre di più. Tuttavia, il sogno di una casa al mare può avere costi notevoli, variabili a seconda della vicinanza alla spiaggia. Immobiliare.it Insights, la divisione specializzata in analisi di mercato e data intelligence del portale immobiliare.it , ha recentemente condotto uno studio sui prezzi degli immobili nelle principali destinazioni marine italiane.

L’analisi ha confrontato i costi delle abitazioni situate entro i cinque minuti a piedi dalla spiaggia con quelli degli immobili più distanti.

Le località più costose

Al primo posto abbiamo Forte dei Marmi che emerge come la località balneare più costosa d’Italia. Qui, acquistare una casa a pochi passi dalla spiaggia richiede in media oltre 10.000 euro al metro quadrato. Se si decide di acquistare una proprietà più lontana dal mare, il prezzo medio scende a 8.681 euro/mq. Questo rende Forte dei Marmi non solo una delle mete più ambite, ma anche una delle più esclusive dal punto di vista immobiliare.

Al secondo posto troviamo Sorrento, dove il costo medio per un immobile vicino ai lidi è di 7.988 euro/mq, scendendo a circa 7.400 euro/mq per case più distanti.

Alassio, invece, rinomata località ligure, si posiziona terza con un prezzo medio di oltre 6.200 euro/mq per abitazioni fronte mare e circa 4.400 euro/mq per quelle oltre i cinque minuti a piedi dalla spiaggia.

Differenze di prezzo tra fronte mare e periferia

L’analisi di Immobiliare.it Insights ha rivelato che in tutte le località esaminate, le case situate vicino al mare costano mediamente di più rispetto a quelle periferiche. Il divario più marcato si riscontra a Viareggio, dove un immobile vicino alla spiaggia costa il 67,1% in più rispetto a uno situato più lontano. I prezzi medi sono di 4.589 euro/mq per case fronte mare e 2.750 euro/mq per quelle più distanti.

Anche a Senigallia la differenza è significativa: 3.400 euro/mq per un’abitazione fronte mare contro 2.241 euro/mq per una più periferica, un incremento del 51,3%. Differenze superiori al 40% si registrano anche a Riccione (44% circa), Alassio (42,5%) e Anzio (40,3%). Ci sono però località dove il divario di prezzo è meno pronunciato. A Rimini, acquistare una casa vicino alla spiaggia costa solo il 5,6% in più rispetto a una più distante: 2.835 euro/mq contro 2.685 euro/mq. A Sorrento, la differenza è dell’8% circa.

Variazione del mercato dal 2019 al 2024

L’analisi ha anche esaminato l’andamento dei prezzi degli immobili dal 2019 ad oggi, evidenziando un aumento generalizzato. Per le abitazioni entro cinque minuti dalla spiaggia, Alghero ha registrato il maggior incremento (+43,4%), seguita da Lignano Sabbiadoro (+41,1%). Per gli immobili più periferici, Jesolo ha visto la crescita più significativa (+42,8%), seguita da Sorrento (+34,4%).

Non tutte le località hanno sperimentato aumenti. A Rimini, i prezzi delle case fronte mare sono leggermente diminuiti dello 0,2%, mentre quelli delle case periferiche sono aumentati dell’11,5%. Ad Alassio, i prezzi delle abitazioni più lontane dal mare sono diminuiti del 10,3%, mentre quelli delle case fronte mare sono rimasti stabili (+0,1%).

L’analisi di Immobiliare.it Insights evidenzia come la vicinanza al mare sia un fattore determinante per i prezzi degli immobili nelle località balneari italiane. Mentre località come Forte dei Marmi, Sorrento e Alassio continuano a dominare la classifica dei prezzi più alti, le differenze di costo tra abitazioni fronte mare e periferiche variano significativamente da una località all’altra. Inoltre, l’andamento dei prezzi dal 2019 ad oggi mostra una tendenza generalmente in crescita, confermando l’attrattiva delle località balneari italiane come investimento immobiliare.

