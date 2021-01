Le associazioni dei consumatori continuano a ricevere segnalazioni di cittadini che non hanno raggiunto la soglia minima di 10 transazioni a causa di alcuni pagamenti non registrati dall’App IO

Cashback, consumatori denunciano transazioni non registrate

La fase sperimentale del piano Cashback si è conclusa il 31 dicembre: più di 5,8 milioni i cittadini iscritti al programma e 3,2 milioni gli aventi diritto al rimborso, per un ammontare complessivo di oltre 222 milioni di euro.

Questo il bilancio del cosiddetto Extra Cashback di Natale. Ma tanti utenti non sono rimasti soddisfatti.

Cashback, consumatori esclusi dai rimborsi

Le associazioni dei consumatori continuano a ricevere, infatti, le segnalazioni di cittadini che non hanno raggiunto la soglia minima di 10 transazioni a causa di alcuni pagamenti non registrati dall’App IO. Trovandosi, in questo modo, esclusi dal programma, pur avendo effettuato pagamenti regolari con carte e bancomat tra l’8 e il 31 dicembre scorsi.

Per l’associazione Adiconsum si tratta di “un atto grave”.

“Andando nella sezione “Portafoglio” dell’App “IO” – spiega Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – è indicata l’entità definitiva di ciò che verrà accreditato a febbraio in base agli acquisti fatti fino al 31 dicembre 2020. Nelle segnalazioni dei cittadini-consumatori si denuncia che gli importi riportati sono errati, in quanto le transazioni indicate sono inferiori a quelle realmente effettuate, anche se avvenute nello stesso esercizio commerciale o utilizzando lo stesso circuito della carta di credito”.

Reclami per mancato o inesatto accredito dei rimborsi

Adiconsum precisa, inoltre, che il gestore dei reclami per mancato o inesatto accredito dei rimborsi del Cashback è Consap (ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia n. 156 del 24 novembre 2020, come riportato anche sul sito della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).

“Esclusivamente in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal Programma – spiega la Guida al Cashback – potrai presentare reclamo a Consap S.p.A. entro 120 giorni successivi all’ultimo giorno del mese nel quale è previsto il pagamento, mediante invio dell’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, che sarà disponibile online sul sito www.consap.it”.

Consap S.p.A. fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, e in caso di accoglimento, disporrà il pagamento dovuto.