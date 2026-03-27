Come fare per…scegliere pitture e vernici a basse emissioni

L’inquinamento dell’aria indoor può rappresentare una minaccia per la nostra salute. In Italia le confezioni di pitture e vernici riportano indicazioni facoltative sulle emissioni di sostanze potenzialmente dannose. Non è così in Francia, dove esiste una etichettatura per classi al pari di quella degli elettrodomestici.

Gli studi più recenti sull’esposizione umana all’inquinamento indoor, pubblicati dalla Commissione europea presso il suo Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra, rivelano che gli ambienti interni rappresentano una minaccia per la salute e, in alcuni casi, possono essere almeno due volte più inquinanti degli ambienti esterni. D’altra parte, in Europa e nei Paesi occidentali le persone trascorrono circa il 90% del tempo in abitazioni, uffici, scuole o negozi.

I COV sono i principali rischi per le emissioni di pitture e vernici

Spesso la qualità dell’aria degli ambienti chiusi è influenzata da numerose fonti di inquinamento, come vernici, colle, mobili, profumi, candele, prodotti per la pulizia, sistemi di riscaldamento e di efficientamento energetico. In questo articolo abbiamo parlato dei rischi provenienti dai profumatori per ambienti, oggi parleremo delle vernici spiegando come individuare i prodotti con le emissioni più basse grazie alle etichette.

A preoccupare sono i COV, ovvero i composti organici volatili spesso presenti negli ambienti indoor perché rilasciati da materiali e prodotti di uso quotidiano. Sono costituiti da diverse classi di composti (idrocarburi, aldeidi, alcoli, ecc.) e possono essere rilasciati da vernici, detergenti, arredi o profumatori per ambienti. Tra i più comuni troviamo la formaldeide, il benzene, il toluene, il limonene o il cloroformio…

Come per gli alimenti l’etichetta è la carta di identità di un prodotto

Partiamo con il dire che in Italia non esiste un sistema obbligatorio di etichettatura delle emissioni nell’aria interna per i prodotti da costruzione, tra cui pitture e vernici. Gli unici paesi in Europa dove è presente l’obbligo di una indicazione sono la Francia e il Belgio. Nel caso della Francia si tratta di una vera e propria classificazione grafica, come quelle per gli elettrodomestici. Tutto nasce da un decreto del 2011 che prevede un sistema di classificazione, sulla base di test eseguiti in condizioni standardizzate dell’emissione a 28 giorni, che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). In pratica, due prodotti con la stessa classificazione A+ possono emettere quantità molto diverse di COV- Un prodotto classificato A+ non è quindi privo di inquinamento, ma semplicemente emette meno in condizioni di prova ideali.

In Italia è possibile trovare su alcuni prodotti questa classificazione, ma si tratta di una autodichiarazione volontaria. Andando a controllare alcune confezioni di vernici o pitture troveremo infatti il riferimento alla normativa francese. Per il consumatore ha comunque una certa utilità informativa, perché indica il livello di emissione di sostanze volatili e permette un confronto tra prodotti simili.

In Italia abbiamo i CAM, ovvero i Criteri Ambientali Minimi regolamentati dal Decreto CAM Edilizia del 2025, che definiscono i requisiti ambientali per i prodotti usati negli appalti pubblici. “Come per l’etichetta francese, i CAM italiani prevedono la valutazione sulle emissioni a 28 giorni e il limite di riferimento è molto restrittivo. In pratica corrisponde alla classe A+ francese. Nel nostro paese abbiamo preso spunto dall’esperienza francese con il vantaggio di avere aggiunto degli inquinanti come, per esempio, il benzene”, ci spiega Gaetano Settimo, Coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor (GdS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) .

I limiti delle indicazioni italiane sulle confezioni di pitture e vernici

I CAM sono quindi un riferimento importante ma obbligatorio solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E il consumatore? “La loro indicazione è facoltativa –prosegue Settimo – Rientra piuttosto nella sensibilità e nella volontà dell’azienda decidere se autodichiarare, qualora si collochi entro quel determinato limite. Sebbene i CAM destinati al consumatore abbiano natura volontaria, rappresentano comunque un importante passo avanti nella tutela e nella garanzia della qualità dell’aria per i cittadini. La loro obbligatorietà nell’ambito degli appalti pubblici, invece, contribuisce in modo significativo ad aiutare le aziende a uniformare e migliorare i propri prodotti in senso positivo”.

Un limite, invece, comune a entrambe le etichettature di pitture e vernici è che si basano su un’autodichiarazione e non sono previsti controlli ufficiali che ne garantiscano la piena veridicità. “Il controllo è spesso basato sui documenti forniti dall’azienda. Le ispezioni pubbliche sono rare e, sebbene i test di laboratorio siano standardizzati, possono essere eseguiti da laboratori scelti dai produttori stessi. L’unica forma di garanzia è rappresentata dalle analisi che la ditta affida a un laboratorio terzo, il quale produce una serie di risultati. Tuttavia, su tali risultati non è previsto un sistema di verifica o controllo indipendente successivo. Finché non verranno implementate normative più severe e controlli più rigorosi, la vigilanza dei consumatori rimane la migliore difesa per preservare un’aria indoor più sana”, conclude Settimo.