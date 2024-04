Come funziona una farmacia online?

Una farmacia online è una particolare tipologia di farmacia che opera su Internet; è quindi una realtà commerciale digitale che, da un punto di vista puramente tecnico, opera pressoché come un tipico e-commerce, ovvero spedendo i propri prodotti al domicilio dei clienti che li hanno ordinati online.

Per poter operare, una farmacia online deve possedere una specifica autorizzazione alla vendita a distanza di medicinali ed essere anche collegata a una farmacia fisica presente sul territorio nazionale.

Le farmacie online operanti in Italia sono contraddistinte da un logo definito dalla Commissione UE, cliccando sul quale si accede al portale del Ministero della Salute dove sarà possibile verificare la presenza dell’autorizzazione alla vendita online.

Si deve precisare che le farmacie online, oltre a commercializzare determinati tipi di farmaci, vendono generalmente diversi altri prodotti inerenti all’ambito del benessere e della salute, come nel caso della farmacia online Farmadigitale , uno shop digitale con un vasto catalogo di prodotti.

Dal momento che le farmacie online sono diventate sempre più numerose, cerchiamo di saperne di più su questa realtà commerciale che opera in un ambito di notevole interesse generale.

Le farmacie online possono vendere qualsiasi farmaco?

Come accennato, la legge italiana prevede che una farmacia online debba essere collegata a una farmacia fisica, ma a differenza di quest’ultima, essa non è autorizzata alla vendita di qualsiasi farmaco; per quanto riguarda i medicinali, infatti, è possibile acquistare online solamente quelli per i quali non è necessaria la ricetta medica, vale a dire i prodotti farmaceutici di automedicazione, altresì indicati come farmaci da banco, generica categoria che comprende farmaci OTC (Over The Counter) e SOP (Senza Obbligo di Prescrizione).

Di norma, le farmacie online mettono anche un limite al numero di confezioni acquistabili per quanto riguarda farmaci e integratori; si tratta di una precauzione che ha come obiettivo quello di evitare un uso inappropriato di tali prodotti.

Quelli da banco sono infatti farmaci di automedicazione destinati al trattamento di lievi e temporanei disturbi (mal di denti, mal di testa, disturbi digestivi ecc.), ma il loro utilizzo non può certamente essere indiscriminato ed è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico o al proprio farmacista prima di utilizzarli. È altresì necessario leggere il foglietto illustrativo sempre presente nella confezione dei farmaci, il cosiddetto “bugiardino”.

Come funziona l’acquisto su una farmacia online?

Il funzionamento di una farmacia online ricalca quello di qualsiasi altro shop digitale; in genere è possibile, anche se non obbligatorio, aprire un account grazie al quale sarà possibile velocizzare le operazioni di acquisto.

In sostanza, dopo aver selezionato e inserito i prodotti desiderati nel carrello, si potrà finalizzare l’acquisto e ricevere la merce ordinata al proprio domicilio nel giro di 24-48 ore (le tempistiche standard degli e-commerce).

Per quanto riguarda le spese di trasporto, solitamente le farmacie online prevedono il loro azzeramento qualora il totale dell’ordine superi un determinato ammontare.

Il pagamento può essere effettuato tramite varie modalità: carte di credito, PayPal, contrassegno (in genere l’opzione più costosa) e bonifico.

Infine, si deve sottolineare che, come ogni e-commerce, anche le farmacie online si caratterizzano per il fatto che i prezzi dei prodotti sono solitamente inferiori a quelli previsti nei negozi fisici; c’è poi da considerare l’aspetto positivo della comodità: l’ordine infatti può essere fatto in qualsiasi momento, anche in un giorno festivo, senza vincoli di orari e senza dover fare code in farmacia; il tutto sarà poi consegnato a domicilio dal corriere.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!