Come scegliere la lavatrice perfetta per te

Scegliere la lavatrice perfetta richiede un po’ di pianificazione, e la presa in esame di alcuni aspetti: hai una famiglia numerosa che necessita del bucato giornaliero, oppure sei single o vivi in coppia? È anche importante considerare dove puoi installare l’elettrodomestico. Se vivi in appartamento, lo spazio disponibile è probabilmente un problema. Se hai una casa su più livelli, ancora di più, poiché devi considerare la strada da fare con grandi cesti di panni tra le braccia.

Pensare a quando e come fare il bucato ti aiuterà a confrontare le lavatrici, a scegliere la capacità di carico corretta e a decidere quali opzioni la lavatrice perfetta deve avere.

Le dimensioni

In commercio esistono lavatrici di ogni dimensione, da incasso o a libera installazione.

Misura dunque lo spazio a disposizione, considerando che una lavatrice standard è larga 60 centimetri. La parete di fondo deve essere distante 10 centimetri, così da poter realizzare gli attacchi. Davanti servono invece 60-70 centimetri, per agevolare le operazioni di carico e scarico.

Se la stanza non ti consente di installare una lavatrice e un’asciugatrice, ma hai la necessità di asciugare i tuoi panni perché non disponi di uno spazio esterno né di termosifoni, prendi in considerazione le lavasciuga.

I programmi di lavaggio

Ogni lavatrice è dotata di due funzioni standard: lavaggio e centrifuga. Ed è arricchita con programmi preimpostati che combinano durata, gradi e giri di centrifuga per lavare al meglio un certo tipo di tessuto.

I modelli più basici hanno programmi per i capi delicati, per i lavaggi brevi, per il cotone e per il bucato misto, ma ci sono anche lavatrici evolute e intelligenti capaci di riconoscere il tipo di carico e dotate di tutta una serie di funzionalità aggiuntive. Le più utili? Il pulsante salvatempo per capi perfettamenti puliti a fronte di un minor tempo di lavaggio, i programmi per la rimozione di batteri e allergeni, e il sistema antimacchia per eliminare le macchie più comuni e ostinate.

Le lavatrici più tecnologicamente all’avanguardia, inoltre:

misurano in automatico la quantità di acqua e di detersivo sulla base del carico;

sono dotate di un sistema di lavaggio 4D, per la penetrazione nei tessuti di acqua e detersivo anche a pieno carico;

consigliano il programma più indicato riconoscendo il carico;

consentono di aggiungere e togliere capi quando il programma è già in funzione;

proteggono l’elettrodomestico dai danni che l’acqua col suo calcare può causare.

Efficienza energetica e silenziosità

Le lavatrici ad alta efficienza consentono di risparmiare acqua ed energia, prolungando al contempo la vita dei propri capi.

Fondamentale è dunque controllare l’efficienza energetica della lavatrice : la G è la classe peggiore, la A (e superiori) la migliore. Sebbene possano costare di più all’atto dell’acquisto, le lavatrici ad alta efficienza consumano meno corrente elettrica e anche meno acqua.

Anche la silenziosità è un aspetto importante, specialmente in fase di centrifuga, quando le vibrazioni possono diventare davvero molto fastidiose. Se vivi in un appartamento, o devi installare la tua lavatrice in cucina oppure in bagno, puntare su un modello silenzioso è quindi fondamentale. Il consiglio? Acquistare una lavatrice con pareti antivibrazione e con un motore non rumoroso.

Capacità di carico

Un altro aspetto fondamentale di cui tenere conto, quando si sceglie la lavatrice, è la capacità di carico di cui si necessita:

per single o coppie è sufficiente una capacità di carico di 6-7 kg;

per famiglie di tre o quattro persone, 8-9 kg sono perfetti;

per famiglie di cinque o più persone, servono 9 kg;

se si lavano spesso piumoni e capi voluminosi, serve una capacità di carico minima di 10 kg.

Giri di centrifuga

La velocità di centrifuga è misurata in giri al minuto, e si riferisce alla velocità di rotazione che il cestello raggiunge in fase di centrifuga: più un capo è centrifugato, più uscirà asciutto. Un modello con 1600-1400 giri/min asciuga i capi più velocemente, a fronte di un minor consumo di energia.

