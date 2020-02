A Carnevale ogni prezzo vale. Per un costume da bambino anche 37 euro, ma online si risparmia un po’

Se ci si vuole mascherare, o si organizza una festa privata, i costi di Carnevale non sono affatto indifferenti. Servono 37 euro per un costume da bambino e circa 60 euro per uno da adulto, ma online si può risparmiare fino al 30%

A Carnevale ogni prezzo vale. Specialmente se ci si vuole mascherare, o si vuole organizzare una festa in costume con sala, buffet, fotografo e animatore, bisogna mettere in conto una spesa non indifferente. Per i costumi si va dai 37 euro di una maschera per bambino, più cara del 16% rispetto allo scorso anno, ai circa 60 euro di un abito da adulto (più 8%). C’è anche l’opzione noleggio, che dipende molto dalla città in cui si festeggia – a Venezia, ovviamente, il prezzo sale molto. E ci sono poi frappe e castagnole, coriandoli e trombette… tanto divertimento e altrettanti possibili fonte di spese non indifferenti, almeno scorgendo il monitoraggio dei prezzi di Carnevale fatto dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori.

Carnevale 2020, i costi aumentano del 5,6%

I costi, complessivamente, quest’anno aumentano del 5,6% con i rincari più decisi per l’acquisto di abiti e trucco. Il prezzo medio di un costume, come detto, è di circa 60 euro per un adulto e di oltre 37 euro per un bambino. Comprare online, scelta sempre più diffusa, permette però un risparmio che può arrivare al 30%.

Se si sceglie il noleggio, soluzione gettonata per fare bella figura soprattutto in caso di feste di un certo rilievo, i costi variano molto da città a città: a Milano per abiti e accessori servono 43 euro, a Roma si sale a 54 euro, a Venezia si arriva a 210 euro.

Ci sono poi le feste e le sfilate, alcune di gran moda, e il Carnevale green con l’ambiente protagonista di carri allegorici e costumi.

«Alcune città vantano una lunga tradizione legata al periodo carnevalesco e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere – ricorda Federconsumatori – Oltre al celeberrimo Carnevale di Venezia, nel tempo hanno acquisito crescente popolarità anche le celebrazioni di Viareggio, di Cento e di Putignano. A Viareggio il costo del biglietto ordinario è di 20 euro, a Putignano, invece, il biglietto di ingresso alle manifestazioni costa 12,60 euro, mentre a Cento il costo sale a 16,00 euro».

Quanto costa la festa in maschera?

Se invece si vuole organizzare una festa privata, si deve mettere in conto un budget che può superare le 600 euro – e c’è da aggiungere ancora un buffet. Federconsumatori stima che, oltre alle spese per l’affitto della sala che ammontano a circa 200 euro, bisogna mettere in conto i costi dei diritti SIAE (99 euro) e aggiungere anche, se si vuole arricchire la festa, il budget per garantirsi la presenza di un fotografo (150 euro), di un animatore (95 euro) e di un truccatore (79 euro). C’è poi il buffet, 14 euro a persona.

E i coriandoli, le trombette, le frappe e le castagnole? Per un chilo di coriandoli si possono spendere anche 3 euro e più, oltre 2 euro per le stelle filanti, frappe e castagnole salgono di prezzo soprattutto se si va in pasticceria. Costano meno nella grande distribuzione. In alternativa, sempre graditi i dolci fatti in casa.