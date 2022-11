“A tavola con l’inflazione”: il 25 novembre torna il Premio Dona dell’UNC

“A tavola con l’inflazione” è il titolo del Premio Vincenzo Dona 2022, in programma venerdì 25 novembre alle ore 13.00 in streaming sul canale Youtube di UNC. Tutti gli ospiti di questa sedicesima edizione dialogheranno seduti intorno ad un tavolo per un vero e proprio pranzo, discutendo sugli aspetti economici, sociali e psicologici di questo particolare momento storico. Ad ospitare l’evento: Binario F from Facebook, spazio nel cuore di Roma dove il digitale e la condivisione sono di casa.

Dall’aumento dei prezzi al caro energia, si discuterà dell’emergenza sociale, dei cambiamenti del mondo del lavoro, delle implicazioni psicologiche e dell’importanza di essere consapevoli dei propri consumi e delle questioni economiche. In particolare, uno dei concetti fondamentali sarà l’inflazione e i suoi effetti tangibili nella vita reale.

Premio Vincenzo Dona 2022, un focus sull’inflazione

“L’inflazione – spiega l’Unione Nazionale Consumatori – colpisce soprattutto i ceti più bassi che, a differenza di quelli alti, spendono in consumi la maggior parte del loro reddito. Quindi i primi a perderci con l’inflazione sono i poveri: i consumatori con un reddito basso sono quelli che ci rimettono di più perché spendono i loro soldi in beni di prima necessità, difficilmente comprimibili (come cibo, luce e gas), mentre per i ricchi le spese obbligate incidono in misura ridotta sul reddito complessivo”.

“E poi – prosegue l’associazione – chi ha redditi più alti, ha più strumenti per difendersi: si pensi, ad esempio, al fatto che potrà permettersi elettrodomestici nella classe energetica più efficiente, case ristrutturate ben isolate termicamente, impianti domotici o fotovoltaici che consentono di risparmiare sui consumi energetici. Certo i benestanti spendono di più dei meno abbienti in acquisti non essenziali, come alberghi, ristoranti, viaggi, vacanze, ma sono spese che (volendo) sono rinviabili a tempi migliori, in attesa che i prezzi diventino più ragionevoli”.

“Anche le aziende e i negozianti sono in difficoltà per i rialzi del costo delle materie, dei costi di produzione (luce e gas) e di distribuzione (carburanti) – spiega ancora l’UNC – ma a differenza degli altri, loro hanno una scappatoia: i maggiori costi possono essere traslati sui consumatori e sui prezzi finali dei beni e dei servizi. E’ quello che è accaduto ed è il motivo per cui l’inflazione sta galoppando in questo modo. A loro volta, i consumatori reagiscono contraendo gli acquisti, ma i consumi costituiscono il 60% del Pil. Se le famiglie non acquistano, i commercianti non vendono, le imprese non producono. Un circolo vizioso che, se non si interverrà, sarà nefasto per tutto il Paese”.

