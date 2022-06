Parte la nuova campagna di raccolta fondi promossa da Legambiente insieme a Enel X. Sostenendo #UnPannellolnPiù sarà possibile contribuire all’acquisto di pannelli fotovoltaici da appartamento per aiutare le famiglie in difficoltà a ridurre la spesa dei consumi in bolletta

Al via la campagna Enel X-Legambiente per l'acquisto del fotovoltaico da appartamento (Fonte immagine: Pixabay)

Come combattere il caro energia e ridurre il costo delle bollette? Una delle soluzioni più semplici e pratiche arriva dal fotovoltaico da appartamento. Legambiente, insieme ad Enel X, lancia oggi la nuova campagna di raccolta fondi “#UnPannelloInPiù”, con il doppio obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà e di informare e sensibilizzare i cittadini sulle grandi potenzialità di questa tipologia di pannelli.

Con una semplice donazione, che si potrà fare sul sito di Legambiente al link https://sostieni.legambiente.it/unpannelloinpiu, le persone, le associazioni e le imprese potranno contribuire all’acquisto di pannelli fotovoltaici da appartamento a famiglie in difficoltà economica e sociale.

Quali sono i vantaggi del fotovoltaico da appartamento?

Come spiegato da Legambiente, il fotovoltaico da appartamento è “economico, di facile installazione e attivazione e in grado di coprire i consumi di alcuni elettrodomestici, come la televisione, il frigorifero o il condizionatore, con un risparmio in bolletta fino al 25%, generando anche benefici ambientali”.

Infatti – prosegue l’associazione ambientalista – “permette di produrre energia pulita, contribuendo al contrasto della crisi climatica e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico: evita l’immissione in atmosfera di 145Kg di CO2 all’anno, equivalenti alla quantità di CO2 assorbita da circa 10 alberi”.

Il fotovoltaico da appartamento ha, dunque, un potenziale importante per moltissime abitazioni. Considerando solo quelle classificate di tipo civile (A/2) ed economico (A/3), cioè circa 23 milioni di balconi o superfici verticali che possono ospitare impianti di questo tipo.

Se solo il 20% di questi appartamenti si dotasse di un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra – afferma Legambiente – si eviterebbe l’immissione in atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO2 all’anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi.

Questo gesto, quindi, equivarrebbe a installare 1.6 GW di nuova potenza fotovoltaica, più della metà dell’obiettivo del Green Deal fissato per il 2022 in Italia. Inoltre, contribuirebbe a risparmiare circa 225 milioni di m3 di gas importato dall’estero.

Le tappe della campagna

L’iniziativa di crowdfunding sarà accompagnata da una campagna itinerante, che dall’8 al 27 giugno farà tappa in nove città italiane – Napoli (8 giugno), Brindisi (10 giugno), Palermo (13 giugno), Roma (15 giugno), Cagliari (18 giugno), Firenze (21 giugno), Torino (23 giugno), Milano (25 giugno), Bologna (27 giugno) con una serie di appuntamenti finalizzati a sensibilizzare cittadini e cittadine su tutti gli strumenti oggi esistenti per ridurre i costi in bolletta.

Tra questi il ruolo del solare fotovoltaico nella lotta contro la povertà energetica, ma anche risparmio ed efficienza, comunità energetiche, bonus sociali e sharing economy.

“Con la campagna #UnPannelloInPiù che ci vede al fianco di Enel X – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – vogliamo offrire una risposta concreta al caro bollette e alle disuguaglianze sociali. […] È fondamentale, da un lato, che il Governo acceleri in tutto il Paese lo sviluppo delle fonti rinnovabili per sostituire le fossili, velocizzi l’autorizzazione di grandi impianti industriali e definisca delle regole per realizzare le comunità energetiche. Dall’altro lato è importante dare ai cittadini anche una soluzione di welfare strutturale con strumenti per l’autoproduzione da energie rinnovabili e in grado di portare benefici duraturi”.

