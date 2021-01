Alcolici, raddoppia l’interesse dei consumatori per l’acquisto dei prodotti online

Nel 2020 l’interesse dei consumatori verso l’e-commerce degli alcolici è più che raddoppiato in Italia (+110,2%), soprattutto tra i giovani nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni

Nel 2020 l’interesse dei consumatori verso l’e-commerce degli alcolici è più che raddoppiato in Italia (+110,2%), soprattutto tra i giovani nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni (+209,2%). È quanto emerso dall’ultima ricerca di Idealo.

Dopo quella dei giovani la fascia d’età più interessata agli alcolici online è quella degli adulti tra i 35 e i 44 anni (+91,2%) e tra i 25 e 34 anni (+88,8%). Idealo segnala, inoltre, la crescita di interesse nella fascia degli over 65, +27,0%, inferiore rispetto quella delle altre fasce d’età, ma tre volte superiore rispetto la crescita di interesse verso l’e-commerce in generale, che nel 2020 è aumentata del +9,0% tra gli adulti oltre sessantacinquenni.

E-commerce e alcolici, ricerche soprattutto la domenica

Le ricerche di alcolici online sono effettuate soprattutto la domenica sera, tra le ore 21 e le 22 e da mobile (+125,1% rispetto al 2019).

A livello territoriale, le tre regioni in cui l’interesse è cresciuto maggiormente sono il Molise (oltre +200,0%), il Friuli Venezia Giulia (+196,2%) e la Basilicata (+191,1%); quelle cresciute di meno sono, invece, l’Umbria (+76,1%), la Liguria (+41,0%) e, per ultima, la Valle d’Aosta (+39,6%).

Quali sono gli alcolici più richiesti?

Secondo i dati dell’ultima ricerca di Idealo, nell’ultimo anno si è assistito ad un vero e proprio boom di interesse online nei confronti dei Vini (+446,0%), seguiti da Cognac e Brandy (+247,6%) e Vodka (+242,7%), con particolare riguardo ai mesi di agosto e dicembre.

Ad agosto l’attenzione degli utenti si è concentrata su Gin e Vodka. Mentre a fine anno le intenzioni di acquisto sono state soprattutto per Spumante, prosecco & champagne, Cognac & Brandy, Liquori, Rum, Superalcolici & Acquaviti, Vini e Whisky.

“L’anno 2020 è stato senza dubbio un anno caratterizzato da crescita e successo straordinaria per tutto l’e-commerce. Non fanno eccezione il vino e gli alcolici, con un interesse online più che raddoppiato”, ha dichiarato Filippo Dattola, Country Manager di idealo per l’Italia.

“Senza mai dimenticare l’importanza di un consumo, moderato e consapevole, quindi responsabile, di vino e alcolici – ha proseguito – l’aumento delle intenzioni di acquisto online trova una spiegazione anche nella nascita e crescita, nell’ultimo anno, di molte nuove enoteche digitali con interessanti selezioni e offerte, oltre che nella digitalizzazione delle vendite da parte di cantine e aziende vinicole che hanno dovuto far fronte ai cali nelle vendite offline a causa della pandemia”.

Spritz aperol o campari?

Anche per un classico dell’aperitivo nostrano, lo Spritz, le preferenze degli italiani si dividono tra chi opta per quello a base di prosecco, Aperol e seltz (o acqua frizzante) e chi, invece, al posto dell’Aperol sceglie il Campari.

Negli ultimi dodici mesi i consumatori hanno mostrato un interesse pressoché simile per entrambe le versioni, con 10 regioni che hanno cercato di più l’Aperol e 9 che hanno cercato di più il Campari sul portale italiano di Idealo.