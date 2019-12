Apertura straordinaria dei negozi a Natale? Federconsumatori: no per i servizi che non sono indispensabili

Catene commerciali aperte e Natale e Santo Stefano, per Federconsumatori è “inspiegabile la mancata chiusura per i servizi non indispensabili”

Catene commerciali aperte a Natale e Santo Stefano? La questione si ripresenta ormai tutti gli anni, perché a parte il 25 dicembre, non sono pochi gli esercenti che aprono il giorno seguente e le catene che non escludono di fare qualche apertura straordinaria per Capodanno. Liberalizzazione selvaggia o nuova opportunità per i consumatori? Tutti aperti o tutti chiusi? Oppure gestione ragionata delle aperture, distinguendo – per fare il primo esempio che viene in mente – fra la farmacia e il grande supermercato?

A tornare sulla questione dell’apertura straordinaria dei negozi a Natale è oggi Federconsumatori, che commenta: «inspiegabile la mancata chiusura per i servizi non indispensabili». Per l’associazione bisogna avviare «un percorso normativo improntato alla sostenibilità e alla condivisione».

Federconsumatori: difficile giustificare apertura a Natale, Santo Stefano e 1 gennaio

«Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – spiega Federconsumatori – torna alla ribalta la questione relativa all’apertura dei negozi. Si ripropone, specialmente in queste occasioni, la delicata questione di mantenere un complesso equilibrio tra i diritti dei lavoratori e l’esigenza dei cittadini di poter effettuare i propri acquisti anche nei giorni festivi».

Per Federconsumatori, però, bisogna distinguere fra servizi fondamentali o tradizionalmente aperti anche durante le festività e “gli esercizi la cui apertura non è indispensabile”.

«In questo contesto risulta difficilmente giustificabile l’apertura di alcune catene commerciali il 25, il 26 dicembre ed il 1 gennaio – commenta Federconsumatori – È vero che con il commercio online tempi e luoghi dedicati all’acquisto di beni ed alla fruizione di servizi hanno perso la loro connotazione classica, ma è necessario garantire, per i servizi non strettamente indispensabili, una giusta ed equa fruizione delle festività».

La possibilità, o il rischio, di trovare aperti a Natale esercizi commerciali che potrebbero anche rimanere chiusi ripropone dunque il dibattito fra festività, commercio, liberalizzazioni e comportamenti di acquisto dei consumatori – che difficilmente vorranno fare la spesa giornaliera a Natale e a Santo Stefano (o almeno così stimiamo).

Per Federconsumatori «è indispensabile una regolamentazione che concili le necessità dei consumatori con i diritti di chi lavora, in un’ottica di collaborazione, rispetto e salvaguardia reciproca. È per questo che siamo contrari alla cancellazione delle festività, al loro superamento in nome delle liberalizzazioni più sfrenate».

Questo dibattito, conclude l’associazione, «rientra in un discorso più ampio e complesso, che necessita l’entrata in campo, a fianco dell’iniziativa del legislatore, di sindacati, associazioni dei consumatori e associazioni degli esercenti per individuare misure e prassi condivise, in grado di diffondere consapevolezza e conciliare diritti e sostenibilità».