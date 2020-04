Azzardo sicuro, gli enti e gli organismi di controllo dei casino

In Italia il gioco d’azzardo online è legale soltanto sui siti dei casinò online certificati. Questi vengono indicati come “casinò AAMS” o “casinò ADM”. Le due sigle in pratica indicano la stessa cosa, ossia l’ente che gestisce le attività di gioco d’azzardo in Italia.

AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ente che era alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A partire dal 2012 l’AAMS è stato incorporato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa gestisce e regolamenta tutte le attività di gioco che avvengono sul territorio italiano.

Tutti gli operatori di gioco d’azzardo che vogliono proporre un casinò online legale in Italia, devono necessariamente ottenere la concessione dell’ADM. Questa può essere assegnata in seguito alla partecipazione a un bando e alla verifica dei requisiti del casinò.

Attraverso i controlli iniziali e quelli che avvengono in seguito all’attribuzione della concessione, ADM si assicura che il casinò online sia sicuro. I casinò dal canto loro devono rispettare tutte le regole imposte dall’agenzia. Riconoscere i casinò legali è molto semplice, basta verificare che vi sia presente il logo dell’ADM sulla home page. Questo è rappresentato da un piccolo timone con i colori della bandiera italiana. In fondo alla homepage è riportato il numero di concessione. Tutti i casinò legali sono anche inseriti in un elenco liberamente consultabile sul sito ufficiale dell’agenzia.

eCOGRA

eCOGRA è un’agenzia con sede nel Regno unito che si occupa di testare e certificare software e sistemi di gioco online. Si tratta di una società accreditata che rispetta tutti i requisiti a garanzia dell’imparzialità dei risultati, in numerose giurisdizioni. Grazie ai controlli di eCogra i giocatori potranno essere certi che i software di gioco dei casinò online siano sicuri.

Tra le attività di eCOGRA vi sono le seguenti:

Protezione delle fasce di giocatori più vulnerabili

Prevenzione del gioco minorile

Lotta a comportamenti fraudolenti

Tutela delle informazioni e della privacy

Gioco sicuro (con valutazione di RTP e RNG)

Ambiente operativo sicuro e affidabile

Gambling Therapy

Gambling Therapy è parte dell’associazione benefica inglese Gordon Moody, e offre un servizio di supporto ai giocatori di tutto il mondo. A disposizione dei giocatori con problemi di gioco d’azzardo vi sono esperti che offrono diverse tipologie di aiuto. Questo può avvenire tramite il sito, con l’helpline in diretta, sono presenti inoltre gruppi e forum di aiuto online, e indirizzi email.

Il sito mette a disposizione dei giocatori anche contatti con le risorse di aiuto locali. Questo database include ben 215 paesi. La piattaforma online fornisce informazioni, strumenti di autovalutazione, e anche esercizi di auto-aiuto. Gambling Therapy offre ai giocatori con problemi anche un’app da scaricare sul proprio smartphone. In questo modo si avrà il supporto sempre a portata di mano.

G4

G4, Global Gambling Guidance Group, è un ente che si propone di minimizzare l’impatto delle problematiche relative al gioco. Questo viene fatto promuovendo un programma di accreditamento e certificazione. Aderendo a questo programma gli operatori del gioco potranno migliorare la percezione del settore, distinguendosi come operatori etici.

Per essere parte di questo programma i vari operatori dovranno adeguarsi a standard molto elevati. Questi prevedono diverse certificazioni, applicazione di pratiche di business etico, formazione del personale. Ma anche una serie di audit che verifichino il rispetto degli standard imposti. Ottenere l’accreditamento G4 per un operatore è sicuramente un forte segnale verso una tipologia di gioco socialmente accettabile e responsabile.

European Gambling Commission

In Europa non vi è una legislazione unica per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Accanto alle legislazioni nazionali di ogni paese, vi sono alcuni quadri normativi e alcune sentenze della corte di giustizia dell’Unione Europea. In particolare la Commissione Europea sul gioco d’azzardo opera cercando di sostenere i paesi europei nel modernizzare i propri quadri giuridici. Essa fornisce supporto per garantire la protezione dei giocatori e delle fasce di popolazione più vulnerabili. Attraverso le proprie raccomandazioni, la Commissione Europea spinge i paesi UE ad adottare determinate misure in tema di gioco d’azzardo. Tra queste vi sono alcuni principi che riguardano la pubblicità, altri in relazione alla protezione dei minori, altri sull’assistenza ai giocatori.

Kahnawake Gaming Commission

Abbiamo già detto che gli unici casinò legali in Italia sono i casinò AAMS o ADM. Online vi sono molti casinò internazionali, non legali in Italia ma legali in altri paesi. Per tali casinò oltre agli enti già citati esistono altri enti di controllo. Uno di questi è la Kahnawake Gaming Commission che regolamenta siti di gioco nel territorio canadese del Kahnawake. Si tratta di una commissione che ha funzioni di controllo sul gioco attraverso un sistema di concessione delle licenze. Questa è stata istituita nel 1996, ed è applicata ai giochi a distanza a partire dal 1999.

Giocare in modo sicuro e responsabilmente

L’esistenza dei sistemi di concessione e degli enti di controllo, nonché le raccomandazioni europee, fanno sì che il settore del gioco sia ben regolamentato. Tutto ciò rende le attività di gioco in Italia sicure, ma chiaramente ci riferiamo a quelle espletate sui siti di casino ADM. Soltanto su questi siti infatti le attività di gioco sono legali, controllate e prive di rischi. Tutti gli operatori del settore del gioco sono tenuti a osservare le leggi italiane e a promuovere il gioco responsabile. Soltanto in questo modo le attività di gioco d’azzardo potranno rimanere nell’ambito dell’intrattenimento ed evitare di diventare problematiche.

I casinò legali, devono inoltre offrire ai giocatori tutti gli strumenti utili a poter valutare la propria attività di gioco e anche limitarla. In Italia è in vigore il RUA, il registro unico delle auto esclusioni, che consente ai giocatori di auto escludersi dal gioco su tutti i siti di casinò online. Si tratta di uno strumento che permette di interrompere volontariamente le proprie attività di gioco per un tempo determinato o per sempre. Dato che il registro è unico, basta chiedere l’esclusione dal gioco al proprio casinò. Questa sarà estesa automaticamente a tutti i siti di gioco legali in Italia. Anche per i giocatori non problematici esistono numerosi strumenti che consentono di tenere sempre sotto controllo le proprie attività. Sezioni informative e contatti per il supporto sono a disposizione di tutti gli iscritti ai vari casinò online legali.