Beni alimentari: a gennaio rincari più alti per verdure, pere e oli alimentari

Il Codacons ha stilato una classifica dei beni alimentari che hanno subito i maggiori rincari a gennaio: al primo posto le pere, che al supermercato e nei negozi costano il 31% in più rispetto allo scorso anno. In Sardegna i rialzi più elevati

Salgono a gennaio i prezzi dei beni alimentari, portando una famiglia a spendere in media +270 euro su base annua solo per l’acquisto di cibo. Lo afferma il Codacons, che ha rielaborato i dati sull’inflazione diffusi dall’Istat determinando la classifica dei generi alimentari i cui listini sono cresciuti di più nell’ultimo mese.

Quali sono i beni alimentari che costano di più?

A gennaio i prodotti alimentari hanno subito un’accelerazione del +3,6% rispetto al 2021, ma all’interno di tale comparto vi sono beni che hanno registrato una vera e propria impennata – spiega il Codacons.

È il caso delle pere, che al supermercato e nei negozi costano il 31% in più rispetto allo scorso anno, ma anche degli oli alimentari, che crescono del +19,6%.

Per la pasta si spende il 12,5% in più, mentre il burro aumenta del +10,7%. La verdura costa in media il 13,5% in più, con punte del +15,2% per radici, bulbi e funghi. La farina si impenna del +6,8%, il pesce del +5,1% e i succhi di frutta del +4,8%.

In Sardegna i rincari più elevati

Il Codacons ha rilevato, però, alcune differenze territoriali. Secondo i dati Istat relativi alle varie regioni, alla Sardegna spetta il primo posto, con la voce “alimentari” che a gennaio aumenta del +5,1% su base annua, seguita dall’Umbria (+5%). La Lombardia, invece, è la regione in cui i prezzi del cibo crescono di meno (+2,2%).

“A parità di consumi, dunque, una famiglia residente in Sardegna subisce una stangata per l’acquisto di generi alimentari pari a +382 euro annui, contro i +165 euro di un nucleo residente in Lombardia”, conclude il Codacons.

