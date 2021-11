Black Friday 2021, i consumatori italiani fra i più interessati all’evento

Gli italiani si preparano al Black Friday 2021. E pare che siano fra i più affezionati a questo evento di sconti e offerte speciali, importato dagli Stati Uniti ma diventato ormai un appuntamento fisso anche in Italia. Talmente fisso che si spalma sull’intero weekend (quest’anno il Black Friday cade venerdì 26 novembre), spesso sull’intera settimana, e ancora sull’intero mese di novembre. Tanto che molti parlano di Black Month.

Black Friday 2021 ai nastri di partenza

L’Italia è il paese europeo più interessato al venerdì nero, con un budget medio di spesa ipotizzato di 273 euro. I dati vengono da un’indagine di idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, sui propri dati e sugli orientamenti dei consumatori online, nonché sui prodotti più cercati sul portale.

«Da tradizione stelle e strisce, il Black Friday è diventato un’usanza diffusa anche in Europa ma è l’Italia il paese in cui il “venerdì nero” riscuote più successo, con una propensione all’acquisto e un budget di spesa ipotizzato superiore al resto d’Europa e crescenti anno dopo anno», dicono da idealo.

Il 65,6% degli acquirenti online italiani dice di essere interessato ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday contro il 55,7% degli Spagnoli, il 49,8% dei Tedeschi, il 44,4% degli Austriaci e il 36,6% dei Francesi.

La corsa ai regali di Natale

Il Black Friday è evento di consumo che apre la “corsa” ai regali di Natale. Più di un terzo dei consumatori che compra online durante il venerdì nero spende infatti per i regali.

«Il 35,4% degli italiani che prevedono di acquistare online un prodotto durante il Black Friday ha dichiarato di voler acquistare regali di Natale», dicono da idealo.

Fra i prodotti più cercati online nell’ultima settimana ci sono infatti i Lego (+32,3%) ma anche l’abbigliamento sportivo per bambini e ragazzi e le macchine fotografiche reflex.

Keep calm, controlla i prezzi

Attenzione perché gli sconti del Black Friday spesso iniziano già nei primi giorni di novembre, tanto è vero che gli esperti parlano ormai di un Black Month.

«Per questo è importante controllare le offerte online e offline con un certo anticipo. Durante la prima settimana di novembre, ad esempio, si possono trovare offerte interessanti sulle Macchine per la pasta o gli Alberi di Natale, durante la seconda sui Giochi video e le Barbie, durante la terza sulle Tastiere per PC, i Mini-forno e i Televisori.».

La lista dei desideri del Black Friday

Ma cosa cercano online gli italiani? C’è molta attenzione per prodotti quali smartphone ed elettronica, l’ultimo uscito dell’iPhone, le console di gioco e gli elettrodomestici (per rinnovare le dotazioni in casa), le macchine per il caffè e qualche particolare marca di sneakers.

I prodotti di elettronica sono infatti fra i più “attesi” del Black Friday e del Cyber Monday, il lunedì successivo dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici. L’elenco comprende smartphone Android e prodotti Apple, iPhone 13 e console di gioco. C’è poi interesse verso gli elettrodomestici. Fra i prodotti più cercati online nell’ultima settimana ci sono infatti le macchine per il caffè espresso, i robot da cucina, forni, asciugatrici e lavastoviglie.

In vista del Black Friday, inoltre, gli italiani hanno imparato a pianificare in anticipo i propri acquisti: il 69,2% dei consumatori online ha dichiarato di prepararsi al Black Friday facendo una lista dei prodotti che interessano o prendendo nota dei prezzi dei prodotti desiderati. I consumatori si preparano in anticipo e aumentano le ricerche online dei prodotti che sono interessati a comprare.

Con quale budget di spesa?

Il budget medio degli italiani online per gli acquisti durante il Black Friday è di 273 euro e la maggior parte – il 45,1% – prevede di spendere tra i 50 euro e i 200 euro.

La media del budget di spesa previsto è più alta per gli uomini (294 euro) rispetto alle donne (240 euro) e aumenta con l’età. È più basso per i giovani tra i 18 e 24 anni (212 euro) e più alto per gli adulti tra i 55 e 64 anni (356 euro).