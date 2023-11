Black Friday, cresce il mercato del second-hand

Il Black Friday, che ricorre ogni anno l’ultimo venerdì di novembre, rappresenta per alcuni un’occasione per concedersi un acquisto dalla propria wishlist ed anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Ma gli italiani prenderebbero in considerazione di rivolgersi al mercato del second-hand durante questo periodo di grandi acquisti? Secondo un sondaggio di Wallapop sì.

Quasi il 70% degli intervistati, infatti, prenderebbe in considerazione l’acquisto di oggetti usati durante il Black Friday e sono soprattutto le generazioni più giovani, che comprendono coloro tra i 25 e i 34 anni, a essere le più inclini a fare questa scelta (80%).

Quest’anno Wallapop ha deciso proprio di indagare quali siano le abitudini degli italiani legate al Black Friday con un focus particolare sugli oggetti riutilizzati e lo ha fatto tramite una ricerca condotta in collaborazione con mUp. Vediamo cosa è emerso.



Il mercato del second-hand durante il Black Friday



Secondo quanto emerso dal sondaggio, quasi 1 italiano su 3 spenderebbe 75 euro o più per articoli second-hand durante il Black Friday.

Lo shopping di prodotti second-hand rappresenta quindi una scelta in crescita quando si è alla ricerca di occasioni: la maggior parte degli italiani (73%) prenderebbe in considerazione l’acquisto di un prodotto usato durante il Black Friday se fosse meno costoso di uno nuovo.

Tra le ragioni che spingono a fare questa scelta il 53% dichiara che il motivo principale è sicuramente la possibilità di risparmio; tuttavia anche la sostenibilità gioca ormai un ruolo importante nei comportamenti di acquisto degli italiani. In particolare 1 italiano su 4, in questa giornata, prenderà in considerazione questo aspetto in misura maggiore rispetto allo scorso anno. Solo nell’ultimo anno, grazie a coloro che usando Wallapop hanno dato una seconda vita ai propri oggetti e hanno scelto prodotti second-hand invece che nuovi, sono state risparmiate al Pianeta 510.535 tonnellate di CO2, l’equivalente di otto viaggi di andata e ritorno in auto verso il Sole.

“È importante sensibilizzare le persone a un consumo responsabile, ma anche a una vendita sostenibile. I risultati di questa ricerca dimostrano proprio come gli italiani siano sempre più consapevoli dell’impatto positivo sia dal punto di vista ambientale che economico se si decide di acquistare o vendere prodotti second-hand”, ha commentato Chiara Mazza, Senior PR Specialist Italy di Wallapop.

