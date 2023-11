Black Friday, spese sì ma per Natale. Sette su dieci acquisteranno online

Sondaggio Confesercenti-Ipsos: il 74% di chi fa acquisti per il Black Friday comprerà in anticipo i regali di Natale. Sette italiani su dieci sceglieranno di acquistare su una piattaforma di e-commerce

Black Friday o Black Month, sette italiani su dieci sono orientati a comprare su una grande piattaforma di e-commerce in occasione di questo evento di consumo. Ma il venerdì nero “si mangia il Natale”. Il 74% di chi fa spese ricorrerà al Black Friday per comprare in anticipo i regali di Natale. Fra questi, il 22% farà in questi giorni oltre la metà dei regali di Natale. È quanto stima Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio sul Black Friday condotto con Ipsos su un panel di consumatori e con una survey sulle imprese associate.

Black Friday e acquisti online

Il Black Friday ha una forte connotazione di evento online. Aderiscono anche i negozi, è vero. Ma secondo Confesercenti per loro la strada è in salita perché i consumatori si rivolgono soprattutto alle grandi piattaforme, sulle quali le offerte sono partite da giorni.

Commenta Confesercenti: “Le promozioni autunnali, dal Black Friday al Black Month, sono nate come strumento di marketing delle piattaforme online. La tradizione del ‘venerdì nero’, nata negli Stati Uniti, è stata importata nei paesi europei dai grandi player dell’eCommerce proprio con l’obiettivo di ‘anticipare’ le vendite di Natale: un aspetto di grande importanza per il commercio online, che a causa dei tempi di spedizione si trova in svantaggio rispetto alla rete fisica nei giorni immediatamente precedenti al Natale. La rete delle piccole imprese del commercio non si tira indietro dalla competizione, ma i negozi reali sono sfavoriti, anche per i maggiori oneri fiscali e costi che sostengono rispetto al web, e che riducono i margini per le offerte”.

Ma se questa è la versione dei negozi, dalla parte dei consumatori quale adesione ci si aspetta per il Black Friday? Come emerge dal sondaggio, quasi un italiano su due (il 45%) pensa di di approfittare della giornata di sconti di venerdì 24 novembre, prevedendo di compiere uno o più acquisti. E a questi si aggiunge un ulteriore 40% che ritiene probabile l’acquisto, anche se deciderà in base alle offerte.

Sette consumatori su dieci sono già orientati a comprare su una piattaforma di eCommerce. A fare la parte del leone, questo venerdì nero, saranno le piattaforme di eCommerce come Amazon, Shein, eBay, su cui si orienterà il 71% degli intenzionati ad acquistare; il 27% comprerà sul sito di una grande catena multimarca e il 21% sempre online, ma direttamente dal produttore.

Il Black Friday anticipa il Natale

Fare ricorso agli sconti di questi giorni per anticipare gli acquisti di Natale è una tendenza che si è affermata da tempo, forse quest’anno accentuata dal caro prezzi e dall’esigenza di far quadrare il budget cercando di spuntare prezzi inferiori.

Secondo l’indagine Confesercenti-Ipsos, il 74% dei consumatori approfitterà del Black Friday per anticipare l’acquisto dei regali di Natale. Nel dettaglio, il 22% dichiara di aver intenzione di comprare più del 50% dei doni previsti per Natale, il 31% tra il 25 ed il 50%, il 21% solo qualche dono facendo ricorso alle promozioni del venerdì nero.

La spesa per il Black Friday

In media i consumatori dedicheranno al Black Friday un budget di 216,8 euro, con una previsione più alta nelle regioni del centro (256 euro) e più bassa nelle regioni del sud, isole escluse (181 euro). La maggioranza degli acquisti sarà concentrata nella giornata di domani; il 70% degli intervistati, però, ha già approfittato delle promozioni che hanno preceduto il 24 novembre, nella metà dei casi con più di un acquisto.

Fra gli acquisti privilegiati in occasione del Black Friday, quest’anno il 49% si dichiara interessato all’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature o accessori, una quota superiore per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni Confesercenti a quella orientata verso un prodotto informatico o elettronica (47%). Al terzo posto tra i prodotti più ricercati ci sono prodotti per la bellezza e la cura della persona, indicati dal 34%. Seguono elettrodomestici (29%), libri (24%), giocattoli (21%) e mobili e prodotti per la casa (18%).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!