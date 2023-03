Bollette, il Governo studia misure urgenti. Consumatori: no alla reintroduzione degli oneri di sistema

Secondo quanto dichiarato dal ministro Giorgetti, il Governo dovrebbe confermare, per il secondo trimestre dell’anno, l’Iva al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro

Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time al Senato, il Governo ha allo studio un provvedimento di urgenza sulle bollette per il secondo trimestre dell’anno, in cui “confermerà l’Iva al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro”. Il ministro ha annunciato anche che “è allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico: un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento, che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica”. (Ansa)

Bollette, UNC: e gli oneri di sistema?

“Ci domandiamo che intende fare il Governo sugli oneri di sistema. Sarebbe un bel guaio non rinnovare anche quello sconto. Sarebbe una pessima notizia considerato che le bollette sono già da infarto”, così Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare le misure annunciate dal ministro Giorgetti.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, infatti, “se il Governo si limitasse a confermare solo l’Iva al 5% sul gas, la bolletta nel mercato di tutela passerebbe, dato il prezzo attuale, nell’ipotesi restasse costante, dagli attuali 1210 euro a 1635 euro su base annua, 425 euro in più, pari a un rincaro del 35,1%. Se anche si azzerassero gli oneri di sistema, considerato che ora gli oneri sul gas sono addirittura negativi, la bolletta nel mercato di tutela salirebbe da 1210 euro a 1590 euro su base annua, 380 euro in più, pari a un rialzo del 31,4%“.

Per quanto riguarda la luce – osserva l’UNC – “se si rintroducessero anche solo metà degli oneri di sistema vigenti prima dell’azzeramento, allora la bolletta salirebbe da 1434 a 1498 euro, +64 euro, +4,4%”.

Adoc: Governo ascolti Associazioni consumatori

L’Adoc ha accolto positivamente l’eventuale conferma dell’Iva al 5% sul gas per il secondo trimestre e il bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro, ma nutre “dubbi su ipotesi, ancora non chiare, sulle misure che dovrebbero prevedere un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento con la bolletta dell’elettricità per i nuclei familiari, che rischiano di sterilizzare la bontà dei bonus”, ha commentato la Presidente di Adoc Nazionale, Anna Rea.

“Ribadiamo, invece, il nostro più convinto no alla reintroduzione degli oneri di sistema per le bollette dell’elettricità, in un periodo che pur registrando un calo dei prezzi, vede ancora il costo dell’energia raddoppiato rispetto al pre-covid – ha continuato Rea. – Le famiglie italiane, già vessate dal costo della vita e con bassi salari e magre pensioni, non possono permettersi un ulteriore aumento delle bollette. Riteniamo improrogabile lo spostamento degli oneri di sistema sulla fiscalità generale e chiediamo con forza di rimettere mano, in maniera strutturale, alle voci della bolletta”.

“In attesa di verificare i dettagli del nuovo provvedimento – ha concluso la Presidente dell’Adoc – auspichiamo che il Governo coinvolga direttamente le Associazioni dei Consumatori prima di prendere decisioni che riguardano i consumatori”.

