Bonus bici e disservizi, Federconsumatori: potenziare i servizi digitali della PA

Anche questa volta il “clickday” sul sito dedicato al bonus bici è partito all’insegna dei disservizi e delle interminabili code online. È quanto segnalato da Federconsumatori.

Si ricorda che il 14 gennaio si è aperta una nuova “finestra” per chiedere il rimborso degli acquisti effettuati tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020. Una possibilità per chi non ha già usufruito del buono mobilità. I rimborsi saranno poi erogati successivamente al 15 febbraio 2021, l’ultimo giorno disponibile per accedere alla richiesta.

Bonus bici, lunghi tempi di attesa e disservizi tecnici

“La procedura – spiega l’associazione – prevede una “coda” virtuale, che risulta così prolungata da impedire, almeno ad un numero consistente di utenti, l’accesso stesso al bonus. Molti cittadini hanno rilevato e continuano a riscontrare importanti problematiche, sia per i tempi di attesa che per i disservizi di natura tecnica: episodi che ci riportano a quanto già accaduto mesi fa e che appaiono, quindi, a dir poco paradossali proprio perché assolutamente prevedibili”.

Federconsumatori richiama, inoltre, l’attenzione sui numerosi blackout dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come il crash del sito INPS all’inizio di aprile o il recente blocco del cashback di Stato, ulteriormente aggravati dalla attuale emergenza sanitaria.

“I malfunzionamenti e i blackout che si ripresentano dimostrano la necessità di potenziare i servizi digitali della Pubblica Amministrazione: in assenza di interventi strutturali e mirati, il cittadino si vede di fatto privato di tutti i vantaggi connessi ad un servizio online, che dovrebbe appunto semplificare le procedure e consentire agli utenti di risparmiare tempo ed energie” – dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori.

“I risultati fallimentari ottenuti fino ad ora dimostrano che, evidentemente, è necessario rinunciare alla modalità del cosiddetto “clickday” per la presentazione di istanze e richieste di agevolazioni”, conclude l’associazione.