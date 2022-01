Cantinetta per il vino: pregi e caratteristiche

La cantinetta per il vino permette di creare l’ambiente adatto per conservare le bottiglie di vino

Anche tu ami il vino di qualità e vorresti poterlo servire sempre ad una temperatura perfetta? Vuoi degustare il tuo vino preferito apprezzandone il bouquet e il gusto unico? Con una cantinetta per il vino puoi fare questo e altro: si tratta infatti di un elettrodomestico diffuso anche negli ambienti residenziali, dal design raffinato, perfetto proprio per scoprire i pregi del vino di qualità e per portarlo in tavola sempre ad una temperatura perfetta.

Infatti, come è noto, il vino possiede caratteristiche tali che necessitano di una temperatura perfetta e ideale. Vini bianchi, rosati, frizzanti e spumanti, devono infatti essere serviti piuttosto freschi, mentre per quanto riguarda i vini rossi richiedono una temperatura superiore. Si può dire che, in genere, la temperatura di degustazione del vino varia dai 5°C ai 20°C, oltre alla necessità di mantenere un livello di umidità ideale, intorno al 70%.

L’uso di una cantinetta per il vino consente quindi di creare l’ambiente adatto per conservare le bottiglie, mantenendole alla temperatura migliore e in posizione orizzontale, esattamente come avviene in una cantina. Infatti, in passato la cantinetta era un apparecchio in uso nei ristoranti, dove non era presente un ambiente dove conservare il vino, ma con il tempo i produttori hanno deciso di incontrare anche le esigenze dei privati, proponendo cantinette da installare in soggiorno, in cucina o nell’angolo bar del salotto.

Se desideri conservare al meglio i tuoi vini più preziosi e servirli alla temperatura perfetta in base alla tipologia, scopri qui molti modelli di cantinetta vino, adatti ad un utilizzo residenziale e in grado di rispondere ad ogni genere di esigenza.

Qualche motivo per utilizzare la cantinetta per il vino

Le cantinette sono la scelta migliore per conservare il vino, anche se pregiato, e per servirlo in maniera tale da poterne gustare tutto il bouquet. I vini hanno bisogno di un ambiente climatico particolare, non solo per conservarli, infatti, ma anche per apprezzarne il gusto e l’aroma.

La cantinetta protegge le bottiglie dalla luce e dai raggi UV, che potrebbero danneggiare il vino, e consente di impostare la temperatura adatta e di mantenere un livello di umidità corretto e costante.

Si tratta di apparecchi situati in una classe energetica elevata, che offrono il vantaggio di consumi ridotti al minimo e di prestazioni elevate, minimo rumore, sostenibilità e design elegante. La cantinetta per il vino può essere sistemata in cucina, in salotto, in taverna o in qualsiasi altro ambiente della casa, esistono anche versioni ad incasso molto pratiche e funzionali.

Scegliere una cantinetta per il vino della migliore qualità

È possibile acquistare direttamente online la propria cantinetta preferita, scegliendo il modello che, più di altri, si adatta alle proprie esigenze personali. In base alle dimensioni, le cantinette permettono di stoccare da 8-10 bottiglie fino a circa 200, permettendo quindi di soddisfare le necessità di quantità e di spazio.

La possibilità di impostare due temperature diverse consente di conservare perfettamente e servire vini di diverso tipo sempre alla temperatura più adatta per gustarne tutto l’aroma.