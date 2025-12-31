Tra tradizione, convivialità e attenzione al budget, il Capodanno 2025 si festeggia soprattutto in casa, con un menù che valorizza il territorio e le eccellenze italiane.

Il cenone di Capodanno continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti delle festività. È l’occasione per riunirsi, condividere il cibo e salutare l’anno che si chiude. Nel 2025 le famiglie italiane spenderanno in media 104 euro per la cena di San Silvestro, una cifra in crescita rispetto all’anno precedente, segno di una voglia diffusa di celebrare nonostante l’attenzione alle spese.

Dove si festeggia: casa batte ristorante

La maggioranza degli italiani sceglie di trascorrere la serata tra le mura domestiche o come ospite di amici e parenti. Solo una minoranza opta per una cena fuori casa, tra ristoranti, agriturismi e pizzerie. In media, a tavola si ritrovano circa sette commensali, a conferma del carattere conviviale che da sempre accompagna la notte di San Silvestro.

La spesa per il cenone varia sensibilmente. Una parte consistente delle famiglie riesce a contenere il budget entro i 50 euro, mentre altre investono cifre più elevate, superando anche i 150 euro. L’età incide sulle scelte: le famiglie nella fascia centrale della vita attiva tendono a spendere di più, mentre gli over 64 mostrano una maggiore prudenza. Anche il territorio fa la differenza, con il Sud e le Isole che registrano una spesa media più alta rispetto al Nord.

Il ritorno alla tradizione e al “chilometro zero”

La tendenza più marcata è quella di puntare su un menù fortemente legato alla tradizione gastronomica italiana. Piatti locali, ingredienti di stagione e prodotti a chilometro zero dominano le tavole, dall’antipasto al dolce. Cresce anche l’interesse per il Capodanno in agriturismo, scelto per l’atmosfera autentica e per la riscoperta della cucina del territorio, sempre più percepita come un valore culturale oltre che gastronomico.

Bollicine protagoniste della notte di San Silvestro

Impossibile immaginare il brindisi di mezzanotte senza lo spumante italiano. Durante le feste vengono stappate oltre 100 milioni di bottiglie, con il picco proprio nella notte di Capodanno. Se alcune denominazioni continuano a guidare il mercato, sulle tavole italiane trova spazio una varietà sempre più ampia di bollicine, incluse produzioni locali e artigianali diffuse in tutte le regioni. Un segno della ricchezza e della diversità del patrimonio enologico nazionale.

Il Capodanno 2025 racconta un’Italia che non rinuncia alla convivialità, ma che sceglie con maggiore attenzione come e quanto spendere. Tra casa, tradizione e prodotti del territorio, il cenone resta un rito collettivo capace di unire generazioni e territori, celebrando il nuovo anno nel segno del gusto e della condivisione.