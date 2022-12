Carburanti, da oggi aumentano le accise. In arrivo nuovi rincari

Arriva. Da oggi, infatti, è operativo il taglio dello sconto fiscale su benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo. Gli operatori – spiega Quotidiano Energia – hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei tre carburanti, chee di, per tenere conto delle nuove aliquote comprensive di Iva.

Gli interventi – spiega Quotidiano Energia – saranno visibili in giornata nei distributori presenti lungo la rete nazionale, che esporranno quindi prezzi praticati con le accise maggiorate.

La risalita dei carburanti non è però ancora riscontrabile dal monitoraggio elaborato da Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, perché gli ultimi numeri disponibili sono aggiornati alle 8 di ieri 30 novembre.

Il quadro che ne emerge mostra in effetti prezzi alla pompa ancora in discesa a valle dei tagli decisi dagli operatori nei giorni scorsi. In particolare, al 30 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,644 euro/litro (1,650 il valore precedente), mentre il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,726 euro/litro (contro 1,733).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato, sempre al 30 novembre, è 1,794 euro/litro (1,801 il dato precedente), mentre la media del diesel servito è 1,876 euro/litro (contro 1,885).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,764 a 0,783 euro/litro (no logo 0,750). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,138 e 2,409 (no logo 2,205).