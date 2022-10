Carburanti, salgono i prezzi alla pompa. Codacons: si prevedono effetti sui listini al dettaglio

Nuovi aumenti sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati al 9 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,690 euro/litro (1,656 il dato di venerdì), mentre il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,836 euro/litro (contro 1,765 di venerdì).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 1,833 euro/litro (1,802 il dato precedente), mentre la media del diesel servito va a 1,972 euro/litro (contro 1,908 di venerdì).

Rincari carburanti, Codacons: pessima notizia per i consumatori

“L’annuncio di Opec+ sul taglio alla produzione di greggio per 2 milioni barili al giorno sta avendo effetti diretti sui prezzi alla pompa di benzina e gasolio, che invertono la rotta e tornano a salire“, denuncia il Codacons.

“Oggi, a causa dei nuovi rincari e nonostante il taglio delle accise deciso dal Governo, un litro di diesel costa in media il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il gasolio era venduto in media a 1,567 euro al litro – spiega il Codacons – Questo significa che un pieno di diesel costa in media 13,5 euro in più rispetto allo scorso anno”.

“L’inversione di tendenza dei carburanti è un pessimo segnale – avvisa il presidente del Codacons Carlo Rienzi –. Se i prezzi alla pompa dovessero iniziare una nuova corsa al rialzo, le conseguenze per le tasche delle famiglie sarebbero pesanti, con una nuova spinta inflazionistica che aggraverebbe la già delicata situazione attuale, considerato che in Italia l’85% delle merce viaggia su gomma”.

“Per questo – conclude – ci auguriamo che il nuovo Governo sappia affrontare in modo efficace l’emergenza prezzi, abbandonando la fallimentare strada dei bonus a pioggia in favore di misure in grado di calmierare i listini sul lungo periodo”.

