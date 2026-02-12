Carnevale, coriandoli e rincari. Federconsumatori: prezzi in aumento del 6%

Coriandoli e rincari, binomio di Carnevale. Il costi di maschere, trucchi e dolci quest’anno aumentano in media del 6% rispetto al 2025. Feste tradizionali, rievocazioni storiche, maschere e coriandoli si apprestano a fare la gioia dei più piccoli ma i prezzi per una festa di tutto punto sono in aumento.

Maschere e costumi

Naturalmente molto dipende dal modo in cui si sceglie di festeggiare, ma sommando tutte le voci (costumi e trucche, feste private, dolci tipici e sfilate) emerge che anche Carnevale può richiedere un budget non indifferente. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti. In media i prezzi aumentano del +6% rispetto allo scorso anno, gli aumenti più elevati si registrano per l’affitto di una sala in cui svolgere la festa sala e per il buffet (+9%), ma anche per l’acquisto dei costumi (+8%) e per i dolci tipici le (+8% per le frappe).

Fra le tendenze del 2026 spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e piccini. Non mancheranno costumi che richiamano lo sport e gli atleti, considerato che Carnevale cade durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina.

Per risparmiare sui costi dei costumi molti cercheranno lo scambio con gli amici o l’acquisto di maschere economiche online. Secondo il monitoraggio di Federconsumatori quest’anno il prezzo medio di un costume è di quasi 65 euro per un adulto e 58,15 euro per un bambino, con un aumento dell’8% rispetto al 2025.

Frappe e castagnole

Coriandoli, stelle filanti e bombolette spray aumentano del 3%.

Capitoli dolci: le frappe costano oltre 16 euro al kg nella grande distribuzione e oltre 36 euro al kg in pasticceria, per rincari rispettivamente del 7% e dell’8% rispetto allo scorso anno. Le castagnole nella grande distribuzione costano 23,8 euro al kg (più 8% rispetto allo scorso anno) e 37 euro in pasticceria (più 6%).

Federconsumatori analizza poi i costi da sostenere per chi vuole organizzare una festa in maschera. Oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa 315 euro (+9%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE e del buffet (18,75 euro a persona, +9%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (171 euro), di un animatore (190 euro) e di un truccatore (112 euro).