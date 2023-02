Carnevale, i trend 2023: tra i costumi più ricercati Mercoledì Addams e Elsa di Frozen

Secondo un’indagine di Trovaprezzi.it sui costumi più ricercati per Carnevale, troviamo in cima quello di Mercoledì Addams. Seguono Elsa di Frozen e i classici come Hulk e Zorro. Per i più piccoli spopolano Bing e Masha. La Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie e Hermione di Harry Potter si confermano i classici

Maschere storiche, pregiate, eroiche, innovative o fiabesche, in tanti hanno già scelto il nuovo travestimento da sfoggiare durante questo Carnevale 2023. Intanto in alcune città, lungo tutta la penisola, sono già iniziati i festeggiamenti: da Venezia a Viareggio, da Verona a Cagliari, da Fano a Pontecagnano, da Caltagirone ad Acireale.

In Italia – ricorda Trovaprezzi.it nel suo Osservatorio – la manifestazione più antica è il Carnevale di Venezia. Molto amato è anche il “corso mascherato” di Viareggio: da 150 anni i maestri della cartapesta raccontano la contemporaneità in chiave satirica. Questi carri, tra i più grandi al mondo, sono veri e propri teatri viaggianti che sfilano sul Lungomare di Viareggio.

Il Carnevale si festeggia, quindi, con parate, carri allegorici e feste, ma l’elemento caratteristico resta sempre il mascheramento. Via via le feste in maschera e gli eventi si sono diffusi in ogni città, coinvolgendo sempre più grandi e piccini nella ricerca dell’outfit perfetto in grado di lasciare tutti a bocca aperta.

Carnevale 2023, i costumi più ricercati

Ma quali sono i costumi più amati e ricercati quest’anno? A questa domanda risponde Trovaprezzi.it, che, analizzando le top ricerche effettuate dagli utenti dal 15 gennaio all’8 febbraio 2023, nota un ritorno di interesse per il mondo della Famiglia Addams. Complice la nuova serie tv realizzata da Netflix, il costume da Mercoledì Addams è in assoluto il più desiderato del 2023, seguito dal costume di mamma Morticia.

In tema di film di animazione, invece, Frozen è ancora in cima agli interessi degli italiani, che scelgono il costume da principessa Elsa e il costume da Olaf, il pupazzo di neve creato da Elsa e dalla sorella Anna. Harley Quinn, Hulk, Zorro e Black Panther, invece, sono i “supereroi” più popolari del momento.

Chiudono la classifica i costumi dei personaggi dei videogames più famosi (Sonic e Super Mario), dei beniamini dei più piccoli Bing e Masha e il tradizionale Arlecchino. Grande seguito hanno anche il Gatto con gli Stivali di Shrek, la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie e Hermione di Harry Potter, che stanno ormai diventando dei ‘nuovi classici’.

